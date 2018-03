Por Mundoagro.cl el 26 marzo, 2018

SAG inicia operativo por mosca de la fruta en Providencia

Las larvas de la mosca de la fruta se alimentan de la pulpa del fruto provocando su destrucción, debido a que parte de su ciclo reproductivo lo desarrolla colocando sus huevos al interior de las frutas provocando su pudrición y dejándola no apta para consumo; no obstante, no causa daño a la salud de las personas.