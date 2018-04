3 planteamientos de la ganadería Chilena

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE LOS GANADEROS AL 2030?

-Adrián Catrileo: Un desafío importante es la mayor integración en la cadena de comercialización; habrá que realizar alianzas con la agroindustria para dar mayor valor agregado a los diferentes cortes. Es muy probable que el productor busque mayor mecanización de las faenas y mayor conocimiento de tecnologías de digitalización para manejo del campo y los animales a nivel remoto.

-Rodrigo Arias: En ganadería de carne el principal desafío al 2030 en Chile es la modernización del sector en su globalidad. Esto quiere decir incorporar más tecnologías a los sistemas de producción ganaderos de carne en todos los segmentos, y un adecuado manejo de la información que permita tomar decisiones que apunten a maximizar la eficiencia productiva y no necesariamente a maximizar la producción por animal. Además, creo que hay al menos otros tres grandes desafíos: 1) en materia de genética y mejoramiento animal, a esa fecha deberíamos contar con un plan nacional de selección mejoramiento animal al menos en producción de leche y carne bovina; 2) contar con una organización nacional de carnes que represente a los productores y que sea el ente que canalice las demandas tecnológicas de estos a los centros de investigación y universidades; 3) lograr productos homogéneos y consistentes en términos de su calidad y oferta, es decir, que desde el punto del biotipo sean animales homogéneos o bien desde el punto de vista sensorial la carne nacional sea siempre blanda, jugosa y sabrosa.

-Christian Arntz: Los desafíos más inmediatos son encontrar modelos de negocio que puedan eficientizar la comercialización, acá la asociatividad se ve como el camino más certero para desarrollar este alicaído rubro. Sin duda también hay desafíos en productividad, pero estos son más fáciles de resolver si está el aliciente de un negocio más rentable y transparente.

A ESTA FECHA, ¿LOGRARÁ CHILE SER UN REFERENTE A NIVEL MUNDIAL EN ESTE SECTOR?

-Adrián Catrileo: Si Chile especializa su ganadería (mayor uso de razas de carne), explota el potencial de las praderas y estandariza normas de calidad que no sólo involucren cronometría dentaria, podría tener un producto exportable con mayor demanda. La elección país de ser una ganadería libre de anabólicos o no, animales libres de antibióticos, también serán factores a considerar como productor referente por los mercados externos.

-Rodrigo Arias: No creo que Chile sea un referente en el sector ganadero para esa fecha, dado que la masa ganadera es muy baja si nos comparamos con nuestros vecinos y con los principales actores a nivel mundial. Asimismo, la inversión en ciencia y tecnología es muy baja.

¿HACIA QUÉ HORIZONTE SE PUEDE EXPANDIR LA PRODUCCIÓN GANADERA AL AÑO 2030?

-Christian Arntz: Estructuralmente Chile tiene mayores costos de producción que sus países vecinos del Mercosur, algunos intrínsecos a la forma de producción y otros impuestos por certificaciones internas que nos hacen menos competitivos que estos monstruos ganaderos que tenemos a pocas horas de camión de nuestras fronteras y que abastecen ya más del 50% de nuestro consumo de carnes. Sin duda nuestro mercado interno siempre será importante para nuestra ganadería, pero lamentablemente es un mercado de bajo valor (no paga calidad) y somos difícilmente competitivos en él. Es acá donde nuestra calidad organoléptica y sanitaria cobra valor para conquistar mercados exigentes (que pagan calidad), pero nuestra baja masa no hace posible aprovechar estas ventajas si no estamos alineados entre productores y frigoríficos para consolidar y orientar nuestra peque- ña producción nacional a mercados de nicho de alto valor. Es en el mercado internacional donde hoy existen mejores ventajas para nuestra producción, falta la visión compartida y la confianza para desarrollar esta veta.