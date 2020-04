Avances, oportunidades y desafíos de la agricultura del futuro

A medida que entramos en la década de 2020, se vuelve interesante pensar en lo que vendrá con el futuro de la agricultura en los próximos 10 años. Ahora estamos a 30 años de la «fecha límite» de 2050 de la que todos escuchamos, y tenemos una oportunidad significativa para combatir los desafíos en nuestra industria en la próxima década. Entonces, ¿qué sigue para el futuro de la agricultura?

Los próximos 10 años traerán algunos avances, oportunidades y desafíos emocionantes. A continuación se presentan algunas de las categorías y cambios que podríamos ver en los siguientes años. Nadie puede predecir el futuro, pero según la trayectoria actual de las tecnologías y los agronegocios, algunos de los cambios que podremos ver son importantes para nuestra industria.

1 TECNOLOGÍA

Este es uno cercano y querido para muchos de nosotros en la agricultura de precisión y la agricultura digital, pero en lugar de mirar la próxima resolución satelital o el sensor para el futuro, es crítico ver cómo se usa y adopta la tecnología en los próximos 10 años. Para una mayor adopción y uso, la próxima década tendrá que traer tecnología disponible, asequible y utilizable. Tener más campanas y silbatos solo importa si podemos rastrear o lograr un retorno de inversión inmediato en la granja para las decisiones que estamos tomando.

Los avances tecnológicos ya disponibles son asombrosos, pero el costo o uso es prohibitivo para tomar decisiones cotidianas cuando los márgenes son ajustados. Continuaremos escuchando sobre inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, sensores e IoT, gestión de datos y las tecnologías pasarán más al uso diario que en una fase temprana de adopción o innovación. A nivel global, estudios proyectan que la IA tendrá una tasa de crecimiento compuesto anual significativa del 28,38% durante el período de pronóstico de 2019 a 2024. Estas tecnologías y avances para nuestro sector de agronegocios crecerán y avanzarán significativamente en la siguiente década.

2 AUTOMATIZACIÓN

A medida que la conectividad, la accesibilidad de banda ancha rural y la inteligencia tecnológica se vuelven cada vez mejores, la automatización está en camino de hacer revoluciones en los próximos 10 años, solo con equipos implementos y toma de decisiones. Se espera que el mercado de IoT para la agricultura crezca de US$ 11,2 mil millones en 2018 a US$ 20,9 mil millones en 2024. Se prevé una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,4% entre 2019 y 2024.

Todos hemos visto los automóviles y modelos autónomos de tractores, pero estos 10 años pueden traer más automatización fuera de la caja de lo que hemos visto antes a medida que la tecnología, la conectividad y la ciencia de datos mejoran. Los sistemas automáticos de riego basados en las demandas del clima y los cultivos, más ventiladores y controles de temperatura automáticos para el almacenamiento, la creación automática de empleos y una alerta más fácil sobre posibles amenazas a la producción o comercialización ahora están en camino a través de los agronegocios, pero pueden volverse más disponibles y confiables.

3 TAMAÑO

En los próximos 10 años seguramente cambiará el tamaño de todo. Como es muy probable que este periodo sea el cambio de una generación de agricultores a una nueva, más joven, muchas decisiones sobre el tamaño, desde equipos y campos hasta mano de obra, cambiará según la necesidad u oportunidad de una nueva generación de tomadores de decisiones.

¿Los campos serán más aptos para la consolidación y el crecimiento, o los más pequeños crearán oportunidades de comercialización de nicho para vender a sus consumidores? Si los campos se hacen más grandes, ¿vemos menos volatilidad de los precios debido a la gestión del riesgo por utilizar tecnologías de precisión y una escala más global de producción confiable? ¿Hacia dónde se dirige la producción global por producto con más avances no solo a nivel nacional sino internacional? Con el equipo, ¿podemos hacer que las flotas más grandes, o más pequeñas, de tipo enjambre comiencen a llegar al escenario principal en la granja en 2020-2030? ¿Disminuirá la disponibilidad de mano de obra a medida que la transición de las áreas rurales a las urbanas continúe en los próximos 10 años? Muchas preguntas sin respuesta alrededor del tamaño.

4 TRANSPARENCIA

Seguimos escuchando acerca de la transparencia, especialmente en los últimos años a partir de cosas como blockchain, la demanda de los consumidores y la regulación. En la próxima década, estos términos pueden convertirse más en la norma y menos en palabras de moda. Con una recolección de datos más fácil en el campo, las oportunidades de vender a consumidores específicos para alimentos, fibra o fuentes de combustible pueden generar más interés de los consumidores por el campo. A medida que continúa la regulación y el interés de los Estados en temas como el cambio climático o la disponibilidad de agua, proporcionar registros y el rastro de trazabilidad de la producción podría convertirse en una necesidad para todos los campos para producir y vender en un mercado abierto. Tener registros de datos disponibles para auditorías, seguros, financiamiento y otros, crea nuevas oportunidades para que los campos estén mejor preparados para las tareas futuras.

5 NEGOCIO

A medida que cambien los campos modernos, los agronegocios que los rodean y los apoyan también comenzarán a ver cambios en las funciones del día a día. Ya hemos visto anuncios sobre nuevos modelos de precios, como los valores basados en resultados, y comenzamos a ver más proveedores y minoristas que ofrecen plataformas de comercio electrónico para que los clientes compren insumos y suministros.

Otro gran evento que presenciamos en la última década y que continuará en la de 2020 será la consolidación de las empresas, ya sea por fusión o adquisición. Las inversiones en tecnología agrícola también son altas y maduras. El año pasado fue un año récord para la industria que incluyó US$ 16,9 mil millones en fondos distribuidos en 1.450 inversiones, y no parece que se esté desacelerando. Se abrirán nuevas oportunidades de mercado para que las empresas comiencen a apoyar a nuevos agricultores y áreas emergentes, así como nuevas oportunidades para apoyar a las empresas en países en crecimiento como India y Brasil.

6 APOYO

El componente clave de todo lo que hacemos en agronegocios y tecnología es el soporte, y éste no terminará en el futuro. La tecnología no reemplazará a las buenas personas (agricultores, agrónomos, vendedores, etc.), solo ayudará a contribuir a hacer las cosas más fáciles, más efectivas y más impactantes. Los nuevos agricultores necesitarán ayuda para navegar en un complejo mundo de decisiones, nuevas generaciones de estudiantes y entusiastas vendrán a nuestro mundo, y continuaremos creciendo y colaborando para mejorar nuestra industria para el futuro. No hay ningún lugar más emocionante que la agricultura en este momento, y los próximos 10 años continuarán ese camino.

Nadie puede ver el futuro, pero a medida que avanzamos en la próxima década, es emocionante ver de dónde venimos en la agricultura y hacia dónde vamos. Los últimos 100 años han sido un torbellino, y pensar en los avances que se avecinan es emocionante y un desafío para todos nosotros en la agricultura para fomentar la adopción de tecnología, pero también de cambio a medida que trabajamos hacia nuestro objetivo de proporcionar campos rentables y un mundo sostenible.

Por: Scott Speck, regional digital AG lead de Farmers Edge (EE.UU)

Artículo previamente publicado en PrecisionAg