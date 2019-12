Mi amor por las bicicletas surgió gracias a un tío, hace más de treinta años. Comencé en el BMX en 1987 con una bicicleta de cromo hecha por mi abuelo. Desde ese entonces, creo que nunca me he bajado de una. Cuando uno se coloca el casco y los guantes, y toma la bicicleta, todo desaparece. Se transforma en una buena terapia para eliminar el estrés y una de las mejores herramientas para aprender a ser perseverante y tener objetivos claros. ¿Y qué mejor que hacerlo con algo que realmente te apasiona?

Felipe Pérez es Regional Manager South Latam Sumitomo Chemical Chile

Gracias al deporte he podido traspasar la disciplina, la constancia y la perseverancia a mi práctica laboral y personal, lo que ha sido en gran parte una hoja de ruta a lo largo de mi vida. El BMX me ha dado alegrías, tristezas y caídas, pero sin duda me ha enseñado que los objetivos bien trabajados rinden frutos. Todo esfuerzo tiene recompensa, y puede ser la puerta de entrada a momentos inolvidables.

En mi caso, el más reciente fue en julio de este año, donde luego de una semifinal de infarto, estaba en la final del campeonato del mundo, junto a los ocho mejores corredores del planeta. El estadio repleto de gente eufórica, la cámara frente a ti, tu imagen en las pantallas, solo segundos previos a la partida, y, en un confuso inglés británico, el locutor anuncia: “En el carril número 4, representando a Chile, el actual vicecampeón del mundo de BMX ¡Felipe Pérez!” Es una de esas frases y momentos que jamás se olvidan. Sentí que iba a explotarme el corazón, entre la ansiedad y las ganas de triunfar. Era el momento que había perseguido durante un año, el momento de hacer los sueños realidad. Silencio absoluto en el estadio. Estás a punto de largar la final. Eres tú contra el resto. Y es a todo o nada.