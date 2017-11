Agryd analiza la implementación de la Ley de Fomento al Riego

La Asociación Gremial de Riego y Drenaje, cuestiona el giro que se le ha dado a la Ley de Fomento al Riego durante los últimos años, indicando que se ha convertido en una ley asistencialista, con baja competitividad; alejándose del motivo para la cual fue creada.

Además desde Agryd, analizan cinco puntos respecto a cómo se está implementando la Ley de Fomento al Riego. Su presidente gremial y ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martin, asegura que la Ley de Riego -creada originalmente para fomentar la superficie de riego tecnificado y el uso del agua a lo largo de Chile; “no estaría cumpliendo con el motivo para la cual fue creada, actuando como una ley asistencialista, con baja competitividad ciudadana, criterios poco claros de evaluación y escasa inversión privada”.

Martin específica “le han cambiado en un 100% su orientación, convirtiéndola en una ley de razón social, donde entre diversas causas, promueve la equidad de género y el apoyo a indígenas, por sobre el fomento al riego”. Agrega que en reiteradas ocasiones se la ha hecho saber al Gobierno que “no se estaría cumpliendo el espíritu de la ley, junto con limitar el crecimiento y desarrollo del país por actuar de forma asistencialista, cuando la mejor forma de gestión es fomentar la inversión mediante concursos para medianos y pequeños agricultores”.

Respecto de la competitividad, el presidente de la Agryd dice que ésta también se ha visto afectada, presentando una baja participación de organizaciones de usuarios y agricultores en los concursos, cifra que bordea las 2 ó 3 organizaciones. “Necesitamos un mayor incentivo para que haya más participantes, llegando a una proporción mínima de inversión de 5 a 1”.

Baja inversión privada

Durante el gobierno pasado, por cada peso del Estado que había, el sector privado invertía la misma proporción, lo que a juicio de Martin incentivaba el desarrollo de infraestructura hídrica. “Debemos volver a eso, ya que actualmente estamos cerca de llegar a cero pesos de inversión privada”.

El ex líder de la CNR señala que “el aumento en el financiamiento se logra generando confianza, la que actualmente no existe con los planes de modificar la Constitución y con la Reforma al Código de Aguas que se tramita. Así, no hay organizaciones de usuarios y regantes que estén dispuestas a invertir para luego arriesgarse a perder todo ese capital invertido. Necesitamos motivar con incentivos públicos y políticas de largo plazo, de forma que las personas que inviertan sientan que van a obtener ganancias, y no a perder sus recursos”.

El coordinador de la Agryd, Marcelo Mourgues asegura que “existen elementos que confunden la postulación y donde la autoridad ha demostrado no estar disponible para conversarlos” especificando que “a pesar de la vigencia de los manuales existentes, los relativizan diciendo que son meramente referenciales, dependiendo de la discrecionalidad de los revisores quienes tienen la posibilidad de modificar el proyecto como quieran, incluyendo el costo y cálculo de superficie”.

Finalmente, el presidente de la Agryd, Felipe Martin agrega que algunas líneas clave de trabajo están quedando paralizadas por la CNR, como por ejemplo la telemetría, tecnología de comunicación remota y sistemas de infiltración artificial, las que habría que desarrollar con fuerza. Asimismo agrega que “tenemos que fomentar el apoyo a las organizaciones de usuarios, que es una línea que también está bastante limitada y que debemos incentivar, además de darle énfasis a la eficiencia en el uso de agua mediante tecnificación de riego, lo que podría aumentar seriamente con concursos más competitivos y aportes más grandes de los privados”.