ASOEX suscribe acuerdo con importante institución China

El Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex), Ronald Bown participó de la gira presidencial, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet a Indonesia y China. En la oportunidad Bown, firmó en Beijing un importante Memorándum de Entendimiento (MOU) en Cooperación con la Asociación para la Promoción de la Calidad e Inocuidad de los Productos de Consumo de China (CPQS, su sigla en inglés), el cual es un organismo dependiente de la principal agencia fitosanitaria del gobierno chino, AQSIQ.

Bown explicó “este Acuerdo permitirá fortalecer y profundizar aún más los lazos de amistad y de cooperación entre Chile y la República Popular de China en el área frutícola. Ello, a través del intercambio de experiencias en áreas asociadas a la producción, exportación, promoción, calidad e inocuidad de los productos, junto con contribuir a intensificar los contactos comerciales entre los empresarios de ambos países”.

Agregó que en el marco del suscrito acuerdo, durante el mes de marzo, una misión encabezada por el Director de CIQ del Puerto de Zhenzhen, Wang Jun y representantes de las empresas exportadoras e importadoras de fruta de China: Pagoda, Gansu Ganffer Fruit Co., Quingdao Texbond Co., y Beijing FuFeng You Yuan Trade Co.visitaron Chile y se reunieron con ASOEX. “Dicha misión tuvo por objetivo conocer nuestra industria, el trabajo que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero en la inspección, así como la certificación fitosanitaria de la fruta exportada, así como también tomar contacto con empresas productoras y exportadoras chilenas”, agregó el dirigente.

Con dicho acuerdo ambas organizaciones acordaron intercambiar información sobre el sistema de gestión de la calidad e inocuidad, así como también respecto a normas de cuarentena e inspección, entre otros asuntos relacionados con los productos frutales de interés para una o ambas partes. Asimismo, y buscando un trabajo y cooperación más coordinada, ambas partes acordaron reunirse al menos una vez al año.

Además acordaron organizar conjuntamente talleres, conferencias u otros eventos, así como también colaborarse mutuamente en las actividades de promoción.