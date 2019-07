ASOEX y Corfo desarrollan proyecto para productores de frutas orgánicas en Curicó

En la actualidad la producción orgánica está presente en 179 países, con una superficie total que alcanza 90.603.966 hectáreas, de las cuales el 60% (50,9 millones) de hectáreas están dedicadas a cultivos agrícolas , incluidas praderas para la alimentación animal (The World of Organic Agriculture 2017).



En Chile la temporada 2017, la superficie de producción orgánica certificada alcanzó 131.973 ha (Odepa , 2017). La Región del Maule es la segunda región con más predios certificados orgánicos (37.951), antecedida por la Región del Bio Bío con 51.830 predios certificados.



De esta producción orgánica en el país, 1.300 ha corresponden a manzanos, convirtiéndose en la segunda especie con mayor territorio bajo certificación orgánica. Mientras que el 75% de esta producción se encuentra entre las regiones del Maule y Biobío.



En este contexto y con el objetivo de apoyar técnicamente a los productores de orgánicos del Maule, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX) como Agente Operador en dicha región, con el apoyo de CORFO, llevan a cabo el proyecto “PROFO-GTT FRUTALES ORGÁNICOS”, mediante el cual se benefician 14 productores orgánicos de Copefrut de la Región del Maule, principalmente de manzanas, lo cual representa 320 ha de producción bajo tecnología orgánica en diferentes estados de certificación (T1,T2,T3-Orgánico).



En el marco de las actividades de este proyecto se realizó recientemente en Curicó el Seminario “Desarrollo de Sistemas Sustentables en Agricultura Orgánica”. Al respecto, Paola Álvarez, directora de Fomento de ASOEX en el Maule indicó: “En este seminario buscamos dar a conocer los resultados obtenidos durante el primer año de trabajo del Proyecto Profo-GTT, así como abordar temáticas relevantes para este tipo de producción, y ser un espacio de análisis de este tipo de agricultura con la finalidad de contribuir a la competitividad de la industria”.



Álvarez agregó que “como gremio nos interesa seguir potenciando al sector y estar en contacto permanente con la industria, realizar un trabajo colaborativo de acuerdo a sus necesidades, apoyando la vinculación según las fuentes de financiamiento disponibles. Por lo mismo, invitamos a las empresas y productores de la zona a acercarse a las oficinas de ASOEX para desarrollar proyectos que potencien la competitividad y calidad de las fruta”.



El Proyecto

Esteban Zapata, Coordinador del Proyecto Profo-GTT Frutales Orgánicos, indicó que la iniciativa se encuentra en su mes de 10 de desarrollo, de un total de 24 meses, y que para cada etapa se han definido diferentes metas, que en este primer periodo (1 año) han estado centradas en la realización de un diagnóstico y asesorías técnicas según los resultados del mismo.



“El objetivo general de este proyecto es desarrollar un programa asociativo a través de una asistencia técnica entre un grupo de productores de frutales orgánicos que se enfoque en mejorar la calidad sostenida y sustentable, su gestión predial y empresarial respecto a manejos orgánicos. Ahora bien, como objetivo específico se encuentra la incorporación y mejorar técnicas para la producción orgánica, avanzar en la certificación orgánica, así como implementar métodos de evaluación para ir analizando los avances que se van desprendiendo de la asistencia técnica”, precisó Zapata



A la hora de explicar la estructura del proyecto, el coordinador precisó: “La metodología de diagnóstico incorporó dos ítems. Uno enfocado a las prácticas, y otro centrado en la gestión empresarial asociado a la agricultura orgánica. También establecimos una serie de indicadores, y con ellos pudimos posicionar a cada beneficiario en una escala sencilla, es decir, que determinara una baja, media o alta adopción de la tecnología”.



Dentro de las prácticas agronómicas orgánicas evaluadas destacan: controladores biológicos, manejo de residuos, coberturas vegetales, corredores biológicos, biofábrica, manejos de mineralización y manejos fitosanitarios.



“Con todo lo anterior se pudo tener una radiografía sobre lo que se tenía, y que se debía abordar en las asesorías técnicas. Lo especial de este tipo de proyectos es que además de las asesorías técnicas a través de charlas técnicas, talleres o en terreno, es que los productores también se transfieren información entre sí, lo cual resulta muy beneficioso para la incorporación de técnicas y conocimientos entre pares y basados en experiencias”, señaló.



Temas del Seminario

Entre los abordados en el Seminario destacan el “Análisis de tendencias climáticas actuales y futuras. Escenario al corto y largo plazo”, dictada por Fernando Santibañez, experto de la Universidad de Chile, quien advirtió que hay una serie de fenómenos que están ocurriendo que pueden afectar gravemente la agricultura y silvoagricultura de Chile , pues de no aplicarse medidas de mitigación, podría generarse una regresión ecológica.



“De no aplicarse estas medidas, además de vivir en un país más cálido, menos lluvioso, más propenso a tormentas y con días más nublados; se observará que muchos paisajes se modificarán debido a la menor disponibilidad de agua y el avance de las zonas áridas. Los posibles electos incluyen el traslado de los cultivos tradicionales de la zona central hacia el sur, lo cual ya estamos viendo, y la disminución de la cobertura del bosque nativo. Por ello la agricultura orgánica, sustentable puede ser una de las respuestas para frenar este impacto”, precisó Santibañez.



Por su parte, Leonel Fernández, M(sc) e Ingeniero Agrónomo de FDF, fue el encargado de hablar de “Red Agroclimática en la Fundación para el Desarrollo Frutícola”, destacando el sistema agroclimático desarrollado por la entidad que entrega información a los productores no sólo sobre el clima, sino que también horas frío y otras variables claves para la toma de decisiones para el productor.



Ignacio Caballero, Subgerente de Marketing de ASOEX, explicó las acciones de promoción que se llevan a cabo bajo la marca “Fruis from Chile”, destacando la importancia que el mercado orgánico está teniendo en los mercados internacionales, y que podría ser un área de diferenciación especial para la oferta chilena de frutas.



Cristián Arancibia, profesional de FDF informó sobre la Ley I+D, relevando la importancia que tiene para que los productores y exportadores hagan uso de ella para el desarrollo de proyectos que vayan en respuesta a las problemáticas que desean solucionar. Destacó que FDF ha desarrollado diversos proyectos bajo esta Ley, apoyando mejoras y mayor competitividad entre la industria del país.



Otras charlas analizaron temáticas como Corredores Biológicos entregada por la Dra Tatiana Montenegro de Biofuturo; “Coberturas Vegetales entre hileras”, dictada por Pascal Michelow de la Universidad Católica, “Manejo de Residuos Orgánicos”, dictada por GTT Frutales Orgánicos, y “Corfo: Ipro Desarrollo de Inversión Productiva”, presentada por Boris Hernández, ejecutivo de Corfo