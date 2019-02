Durante el 2018 se registró un total de US$ 3.444 millones en exportaciones, cifra que supera en 18% el total respecto a la campaña anterior, de acuerdo a cifras de ProChile.

La carne de cerdo fue el producto con mayor cifra de exportación, que superó los US$ 480 millones, seguido de las cerezas frescas con valores por US$ 474 millones, las uvas frescas por US$ 256 millones, las manzanas frescas con envíos por US$ 236 millones y finalmente el Molibdeno con US$ 235 millones. Se destaca el caso de las ciruelas frescas, que aumentaron un 29% con récord de exportaciones y su valor superó los 109 millones de dólares.

Los principales mercados de destino para las exportaciones regionales fueron China con 23% del total, seguido de Estados Unidos con el 18%, Japón con 9% y Corea del Sur y Holanda con el 5% cada uno.

De acuerdo con la directora de ProChile en O’Higgins, Sofía Silva, “El aumento del 18% en nuestras exportaciones se explica, principalmente, por el boom de las cerezas en el mercado chino, cuyas ventas se concentraron en un 87% en el Gigante Asiático. Por otro lado, los arándanos experimentaron un alza de un 87% respecto al periodo anterior, nuevamente, por la creciente demanda del mercado chino y también del estadounidense. De hecho, por primera vez esta especie lideró los envíos a Estados Unidos, desplazando a la uva de mesa”, indicó.

Asimismo, agregó que “hoy los principales desafíos que tenemos para este 2019 son contribuir en agregar valor a los bienes exportados de la región, diversificando nuestra oferta y haciéndola más competitiva en el exterior; incentivar a que empresas proveedoras de servicios puedan exportar, sobre todo si se tiene en cuenta que el 18% de las exportaciones nacionales correspondieron a servicios profesionales, y por último, seguir avanzando en convertir a la región de O´Higgins y a nuestro país en una potencia agroalimentaria a nivel mundial”.