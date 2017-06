Autoridades Chinas llegan a Chile para conocer el proceso de certificación fito y zoosanitaria

Con la finalidad de conocer el Sistema de Gestión de Calidad y los procedimientos de auditoria y certificaciones implementados para la exportación de frutas y otros productos a China, llegó a nuestro país una delegación de la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).

Chile envió al mercado chino alrededor de 250 mil toneladas de frutas frescas, durante la temporada 2015-2016. El mercado chino representa el 49,8% de las frutas frescas chilenas enviadas a Asia, destacando la uva de mesa con un 51,8% del total de frutas enviadas, en segundo lugar se encuentran las cerezas con un 15,9%, ciruelas (11,7%), y kiwis (9,9%), entre otras frutas.

Es por ello que integrantes de la AQSIQ se reunieron con profesionales de diferentes divisiones y departamentos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el fin de interiorizarse de los procedimientos implementados para llevar a cabo tareas de control y auditoria de los productos frutícolas, entre otros.

La delegación estuvo encabezada por Zhang Hong, Subdirectora General (DDG) del Departamento de Supervisión, Inspección y Auditoría Interna de AQSIQ; quien fue acompañada por Xu Fuhua, Subdirector General de la Entry & Exit Inspection and Quarantine Bureu de Beijing (CIQ Beijing) ; Yang Fan, Director de la Entry & Exit Inspection and Quarantine Bureu de la Provincia de Guangdong (CIQ Guangdong); Peng Yingxia, Directora de la Entry & Exit Inspection and Quarantine Bureu de la Provincia de Yunnan (CIQ Yunnan), y Lv Xueqing, Sudirectora de la de la Entry & Exit Inspection and Quarantine Bureu de la Provincia de Shangdong (CIQ Shangdong).

La Subdirectora General del Departamento de Supervisión, Inspección y Auditoría Interna de AQSIQ, Zhang Hong “el objetivo de esta visita consiste en conocer las experiencias chilenas sobre manejo de riesgos y controles fitosanitarios, centrándonos principalmente en el proceso de gestión”.

El Subdirector General de la CIQ de Beijing, Xu Fuhua añadió “nos interesa mucho visualizar cómo es el manejo y los controles de calidad que se realizan en Chile. Hoy, hemos intercambiado opiniones con diferentes divisiones del SAG, tanto de gestión de calidad como técnicas de protección agrícola y pecuaria. Con este tipo de acciones podemos impulsar aún más la cooperación entre ambas entidades”.

Por su parte, el Director Nacional del SAG, Ángel Sartori, explicó “tenemos un sistema de gestión muy bien integrado, es más en estos momentos estamos en una etapa de recertificación de los diferentes procesos que están incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Hay varios procesos, muchos de exportación que están certificados, es un sistema que tiene estándares, procedimientos, plazos, y eso es lo que han visto los representantes del AQSIQ en esta visita”.