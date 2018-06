Bien preparados

La inocuidad alimentaria es un tema que ha ido tom ando no sólo mayor relevancia sino también mayor complejidad, con lo cual se ha convertido en un tópico ineludible a tratar en diferentes destinos de exportación. Tal es el caso de Estados Unidos con la implementación de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por su sigla en inglés), frente a la que los países productores deben estar preparados para poder asegurar su posición en este mercado. Chile no puede quedar ajeno a esta realidad, consider ando que Estados Unidos corresponde a uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. Pero FSMA cobra aún más relevancia para la industria frutícola consider ando que se trata de un mercado que representa un tercio de los envíos de frutas de nuestro país, según indica Andrés Rodríguez, representante de PMA en Chile. Así es necesario conocer las implicancias de la normativa para las exportaciones nacionales y cómo se encuentra Chile, temáticas que se abordaron en un seminario organizado por esta entidad.

Implicancias de la normativa

Prevención, fortalecimiento, inspecciones y seguridad de las importaciones son los principales ejes de la normativa implementada por EE.UU. Respecto del primer punto FSMA establece los denominados controles preventivos, que implica que todos los alimentos que no cuentan con HACCP —Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control— deban someterse a un control de este tipo, según explica Gonzalo Ibáñez, Analista Regulatorio Internacional, Oficina de la FDA en Chile. Por su parte, el fortalecimiento se refiere más bien a la construcción de capacidades con los organismos regulatorios, es decir, que exista una cooperación; mientras que en el siguiente punto se incrementan notablemente las inspecciones. El experto destaca que el hito en cuanto a la seguridad de las importaciones puede ser el FSVP —Foreign Supplier Verification Program—, un programa orientado al importador. “Esta norma exige que los importadores sean responsables de asegurar que los proveedores de alimentos extranjeros proporcionen el mismo nivel de protección de la salud pública que se requiere de los productores de alimentos en Estados Unidos”, señala Ibáñez.

De esta manera lo que hace FSMA es subir la vara en cuanto al nivel de inocuidad, una tarea para la que Chile se encuentra preparado.

Chile, un país preparado

El sector productor y exportador de frutas de Chile se había preparado sin saber que venía FSMA, hace unos quince o veinte años, cu ando de manera bastante proactiva empezó a certificarse en los distintos protocolos de buenas prácticas agrícolas que son bastante avanzados. Así es como resume Ricardo Adonis, gerente de Desarrollo de la Fundación para el Desarrollo Frutícola, la posición de Chile frente a esta normativa, agreg ando que lo anterior “ha constituido una muy buena base que tiene nuestro sector para poder cumplir estos requerimientos más avanzados que constituyen el FSMA”. Como interesante califica Ronald Bown, presidente de Asoex, la trayectoria de Chile en inocuidad alimentaria, lo que a su juicio ha sido reconocido en el proceso de este año, en que los importadores podrían haber actuado de forma bastante rígida respecto de pedir inspecciones adicionales o auditorías. “En la gran mayoría de los casos no ha pasado absolutamente nada en ese sentido. Se ha requerido información y ha sido absolutamente suficiente para cumplir con las exigencias”, destaca.

Sin embargo un punto en el que falta por avanzar, consigna, es en la homologación del sistema de inocuidad nacional con el de Estados Unidos. Respecto de lo que falta por hacer en este sentido, Bown comenta que la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria no está reconocida oficialmente, aspecto por el que se seguirá luch ando y que a su juicio se va a lograr, lo que daría una mayor fortaleza a lo que se tiene como país. Pero eso no es todo, dado que los requerimientos bajo una norma de este tipo van a ser mínimos, lo mismo que con las inspecciones. “Todo esto gravita en que no sólo se va a beneficiar los productores o el país en su conjunto, sino que también va a ir ampliándose”, cuenta Ibáñez y recuerda el caso de Nueva Zel anda. Este país partió con un par de productos y hoy se encuentran trabaj ando para que también se pueda considerar el conjunto de alimentos que están siendo enviados a Estados Unidos. De esta manera los productores y exportadores se encuentran trabaj ando proactivamente para saltar con éxito la nueva vara impuesta por este mercado, uno de vital relevancia para nuestro país y que requiere estar en constante avance.