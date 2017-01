Cerrando heridas

Como un diario íntimo, en el que puede leerse cada momento importante de una vida. Así funciona también el corte transversal de un árbol. En este caso, la fotografía presenta el interior de un árbol muerto de Ciprés de la Cordillera, que muestra que a sus 27 años sufrió un incendio que le provocó pudrición parcial. El árbol logró recuperarse en un período de noventa años demostrando la capacidad de esta especie de registrar y sobrevivir a eventos ambientales.

El autor de la fotografía es el investigador Moisés Rojas, del Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, y fue tomada en el contexto del Proyecto Fondecyt “High resolution hydroclimate variability in the central andes of Chile and Argentina during the last Millenniun: a tree-ring and modelling perspective”.

La imagen recibió la Mención honrosa 2016 en el concurso “La Investigación en la Universidad Austral de Chile”, el cual busca premiar las mejores imágenes que logran plasmar el quehacer científico de la Casa de Estudios.

Organizado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la UACh, en conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio, el objetivo es entregar la posibilidad a los científicos, alumnos tesistas o estudiantes de la UACh, que estén involucrados en proyectos de investigación, que puedan comunicar sus investigaciones a través de un soporte gráfico.