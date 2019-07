Chemie y Green Has Italia realizaron gira de transferencia tecnológica a Italia

CHEMIE SA y Green Has Italia organizaron una Gira de transferencia tecnológica, acompañados por colegas agrónomos de Martínez & Valdivieso, con quienes la empresa ha trabajado de manera colaborativa por muchos años. En Italia visitaron las instalaciones de Green Has, en Puglia. La gira fue una gran instancia para intercambiar experiencias, evaluar el estado de la agricultura chilena, aprender otras técnicas, corroborar en el laboratorio la calidad y pureza de la formulación de los productos Green Has y por supuesto disfrutar de la hospitalidad italiana.

Según afirmaron desde Chemie, “creemos que la mejor manera de atender bien a nuestros clientes es estando siempre a la vanguardia en conocimiento, experiencia y los mejores productos para el mundo agrícola y veterinario. Productos que impacten siempre positivamente nuestro entorno. Entonces seguimos en movimiento, estando presentes en los grandes momentos”. Viajaron desde Chile Alfonso Besa, Cristian Rodríguez, Pablo Torres, Manuel Yrarrazaval, Claudio Vega y Ryan Howard. La anfitriona de la gira fue Laura Bona, de Green Has.