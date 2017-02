Chile el principal exportador de fruta fresca a China el 2016

La embajada chilena informó que nuestro país se convirtió en el principal proveedor de fruta fresca a China, totalizando 1.210 millones de dólares; lo que significa un aumento del 22%, superando a mercados relevantes como Nueva Zelandia con US$ 330 millones, Australia (US$ 225 millones), Perú (US$ 175 millones) y Sudáfrica (US$ 162 millones).

El embajador de Chile en China, Jorge Heine, comento que las perspectivas para los envíos de fruta fresca son positivas, ya que existe una creciente demanda de los consumidores chinos, por lo que se espera para la temporada 2017-2018 que el valor total de la exportación de nectarinas alcance los 55 millones de dólares.

Heine agregó que es una enorme oportunidad la que existe en la nación asiática, fundamentalmente por el acelerado aumento de la clase media, que demanda productos alimenticios de primer nivel.

Respecto a los productos el informe indica que el producto destacado fueron las cerezas, con un total de 648 millones de dólares en envíos. En segundo lugar se mantuvieron las uvas, con US$ 282 millones registrados el año pasado, alcanzaron el 23% del total de las exportaciones de frutas chilenas hacia China. Mientras que en tercer lugar, se encuentran las ciruelas, con US$ 79 millones y los arándanos con US$ 77 millones.