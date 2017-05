Chile exporta primer grupo de bovinos para carne con destino a Suiza

Durante la semana se concretó el envío del primer grupo de bovinos que cumplen con la certificación como productos High Quality Beef (“HQB”) con destino a Suiza, es destacable ya que cumple con los requisitos del mercado suizo.

El director regional del SAG de Bío Bío, Jaime Peña Cabezón, comentó “el año pasado el Servicio Agrícola y Ganadero fue autorizado como Autoridad Competente para firmar certificados para exportar carne bovina a Suiza, lo que permite a Chile acceder a la cuota arancelaria “HQB”, lo que sin duda es una oportunidad de negocios para el sector cárnico de nuestro país”.

El encargado del fundo de producción del ganado, Gonzalo Marín Dupré, explicó que en este primer despacho fueron enviados 30 bovinos de la raza Wagyu, los cuales son menores a 30 meses de edad, los que fueron alimentados por 100 días o más con una ración nutricionalmente balanceada y con una alta concentración energética que contiene no menos de 70% de granos y, al menos 9,2 kilos de alimento total por día como base, siendo alimentados en promedio con 15 kilos diarios.

Los requisitos fueron certificados por el SAG, para garantizar que la carne bovina certificada bajo esa condición cumple con las especificaciones del “Commitment of Switzerland Concerning Access to its Market for Beef” del 12 abril 1979; (SR 0.632.231.53), como también los requisitos que deben cumplir los predios suscritos voluntariamente al programa “HQB”, entre los que se encuentra la solicitud de incorporación y compromiso a cumplir con sus exigencias, contar con registros auditables y verificables por el médico veterinario autorizado por el SAG y el médico veterinario del Servicio.

Además se debe informar al SAG la conformación de los lotes de animales bovinos que se destinarán al sistema productivo HQB, verificar que los animales el día que se envían a faena tienen una edad no mayor a 30 meses para su certificación HQB y registrar las bajas/salidas de animales del sistema productivo HQB, ya sea por muerte u otras causales, en los registros del programa.

El Fundo Mollendo, PABCO (Plantel Animal Bajo Certificación Oficial) A Vigente UE, es el primer predio en la región del Bío Bío en incorporarse a este sistema de certificación, solicitando su ingreso el mes de diciembre del 2016 e incorporándose al programa a partir del 6 de enero del 2017. Durante este período se han realizado las visitas de verificación correspondientes, encontrándose la primera partida de animales en condiciones de ser despachada a faena. Los cortes a exportar son: lomo liso, lomo vetado, filete, asado de tira, chuck roll (asado americano: huachalomo/sobrecostilla), palanca, postas, punta paleta, entre otros y se envían vía aérea enfriados al vacío.