Chile fue parte de International Kiwifruit Organization (IKO)

Durante el encuentro se analizaron los distintos desafíos, como la necesidad de desarrollar nuevos mercados, contar con una mejor calidad de fruta que permita una consistencia en la satisfacción del consumidor, y por lo tanto mejor resultado a productor.

Por su parte Carlos Cruzat, presidente del Comité del Kiwi manifestó las discrepancias que existen con el gobierno de Nueva Zelanda respecto a ciertas políticas del gobierno neozelandés, el que sigue apoyando el Single Point of Entry, que afecta el libre comercio. “Es una atribución que está presente únicamente en Nueva Zelanda, y que por lo demás, no se condice con la realidad del comercio internacional, donde este beneficio no existe, por lo que en un plazo próximo también se eliminará en Nueva Zelanda, ya sea de mutuo propio o por exigencia de los mercados y acuerdos internacionales de comercio”.

Cruzat indicó que hicieron ver a los representantes de IKO la relevancia de contar con una competencia sin obstaculizaciones de ningún participante, ya que el caso de Zespri, al poseer una posición dominante en los mercados, privilegiada por la condición legal que lo ampara. “En muchas oportunidades hace muy difícil la situación de los competidores de ambos hemisferios, por lo que esperamos no se repita jamás la experiencia y el daño que sufrió Chile, como se ha demostrado en el caso de Corea, cuando debimos recurrir a una corte que sancionó severamente la existencia de sus prácticas anticompetitivas. En este sentido los productores y exportadores de Chile han tratado respetuosamente, y en muchas instancias, el hacer ver que estas materias deben ser abordadas y eliminadas con el fin de favorecer el desarrollo del comercio internacional”.

Chile propuso contar con un sistema de información que permita a los miembros de IKO un mejor manejo de la data histórica y tendencias, reportes y otra información relevante.

“Desde hace algún tiempo venimos planteando la necesidad de tener un análisis de la situación mundial, a través de un tercero, que permita consolidar los datos tanto de exportaciones, importaciones, y tendencias de plantaciones, así como de consumo. Por lo mismo, elaboramos una propuesta, la cual será revisada por un grupo de trabajo de IKO a cargo de implementar estas mejoras”, señaló Carlos Cruzat.