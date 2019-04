China abre mercado a peras chilenas

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker confirmó la apertura del mercado chino para las peras chilenas. Las cuales serán exportadas por primera vez en mayo de este año. Con esto se acelera el proceso de negociación para la apertura de este mercado a los cítricos chilenos.

“Queremos replicar con las peras lo que hemos logrado con las cerezas en el mercado chino”. Así de optimista es el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, tras la firma del acuerdo que permite la apertura de China para las peras chilenas y que fue ratificado hoy en el marco de la gira del Presidente Sebastián Piñera a ese país.

Este acuerdo se logra gracias las gestiones realizadas por el Ministro Walker durante su gira a China en 2018 y en la visita que realizó el Ministro de Aduanas chino, Ni Yuefeng, en diciembre del año pasado, oportunidad en que el secretario de Estado le planteó la necersidad de acelerar el proceso dado el interes de los productores locales por alcanzar ese mercado. Este acuerdo sienta un precedente en las relaciones entre ambos países ya que China suscribió este protocolo antes de realizar la ultima visita inspectiva previa a la exportación de los productos chilenos.

De esta forma, cerca de 8 variedades de peras podrán ingresar son problemas a ese destino, donde destacan las de tipo Abate Fetel, Packham, Forelle y Bosc. Actualmente en Chile existen cerca de 8.800 hectáreas de peras plantadas y durante 2018 las exportaciones de este producto alcanzaron los US$ 128,5 millones. Los principales compradores de peras chilenas son Colombia y Rusia con US$ 19 millones y US$ 16,7 millones respectivamente.

“Esta es otra especie que se incorpora a la canasta de productos de exportación chilenos que pueden ingresar a China sin problemas. Esta es una especie muy importante para nuestro país ya que genera mucho empleo principalmente en las regiones Metropolitana, O’Higgins, y Maule, y que ha ido adquiriendo mucha importancia ya que actualmente se exporta a Europa y dado que ese es un mercado acotado, esto abre una gran oportunidad para descomprimir ese destino”, señaló el Ministro Walker.

Además, con este acuerdo se agiliza el proceso de apertura del mercado chino para los cítricos chilenos, -Naranjas, Clementinas, Mandarinas y Limones- que, tal como explicó Walker, “es también una buena noticia para los productores. Al cerrarse el tema de las peras comienza la negociación de los cítricos, naranjas, clementinas, limones, lo que impactará positivamente a los productores de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama, ya que cada especie que logra ingresar a ese país significa un aumento en las hectáreas plantadas en chile. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió hace muchos años con las cerezas, que hoy son un producto estrella en ese país”.