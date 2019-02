China busca estrechar relaciones con exportadores frutícolas de Chile

En una reunión que tuvo como propósito conocer a mayor profundidad la industria de la fruta chilena de exportación, se congregó una delegación de distribuidores y representantes del mayor mercado mayorista de frutas frescas de China, Jiangnan de Guangzhou, con directivos de ASOEX.

La delegación compuesta por representantes de 24 empresas de distribución del mercado de Jiangnan, lidereada por su Presidente y Gerente General, Ye Canjiang, se reunieron con el Gerente General de ASOEX, Miguel Canala-Echeverría; el Subgerente de Marketing de ASOEX, Ignacio Caballero, y la Ingeniera Agrónoma de ASOEX, Paulina Escudero.

Durante la reunión se abordó la situación de la industria chilena de exportación, resaltando el incremento de los envíos de frutas chilenas a China (+66%) durante la temporada 2017-2018. “La fruta chilena tiene una calidad cada día mejor, y por ello, frutas como las cerezas chilenas, tienen una muy buena acogida por parte de los consumidores de China”, destacó el Presidente de Jiangnan, durante su cuarta visita al país.

“En esta comitiva me acompañan los distribuidores de frutas más importantes de nuestro mercado, y por lo mismo, queremos que a través de esta visita ellos puedan conocer mejor la industria, contactarse con más exportadores y explorar de mejor manera el mercado chileno de frutas. Un factor muy importante de la fruta chilena es su contra temporada, pues mientras China está en invierno, Chile está en pleno verano, y por lo mismo, las frutas chilenas pueden complementar muy bien la oferta de frutas que necesitamos y los consumidores quieren”, comentó Ye Canjiang.

Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX, señaló la importancia de esta visita, “se trata del más importante mercado mayorista para la distribución y venta de frutas importadas de China, y por lo mismo, donde llega un volumen importante de nuestros envíos. Hay que recordar que en China los mercados mayoristas son un actor relevante en la cadena de distribución de la fruta fresca, en algunos lugares incluso más que el retail”, indicó.

Recordemos que el mercado de Jiangnan cubre un área de 400.000 m2, comercializando y distribuyendo el 60% de las frutas importadas de China. En 2015, el volumen comercial de frutas y verduras de este mercado mayorista fue de 5,1 mil millones de kilogramos, con un valor total de 24,8 mil millones de yuanes.

