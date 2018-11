Ciruelas secas buscan nuevos canales de comercialización

En la 6ta versión de Expo Ciruelas Secas “Tiempos de Cambios”, la industria analizó los principales desafíos que enfrentan, entre ellos el packaging, eCommerce y nuevos canales de comercialización digitales; fortalecer la logística, así como la promoción y marketing de un producto premium y reconocido como súper alimento, y por supuesto, trabajar la calidad del fruto desde el huerto hasta que llega al consumidor final.

El presidente de Chile Prunes, Pedro Pablo Díaz indicó que la industria no puede quedarse debajo de este tren bala del comercio internacional, lo que implica un trabajo conjunto público-privado, cooperación dentro de la industria y muchísima responsabilidad. “Chile es el principal exportador de ciruelas deshidratadas y este año el mayor productor”.

La directora regional de ProChile, Sofía Silva, destacó que el ser N° 1 implica diversos desafío que está en mantenerse en dicha posición, y para ello, es relevante el trabajo en investigación que se está realizando a distintos niveles para destacar cualidades de súper alimento de la ciruela deshidratada. También es necesario avanzar en tema packaging, eCommerce y volúmenes, siendo clave en esto último la asociatividad, sobre todo entre pequeños agricultores.

A nivel mundial ha existido una estabilidad en la producción y consumo, aunque resulta más preocupante la baja en el consumo per cápita, dado el aumento de la población global, indicó Andrés Rodríguez, director ejecutivo de Chile Prunes.

Al respecto la directora de Odepa, María Emilia Undurraga, destacó el trabajo público-privado que se viene dando con fuerza en este sector en particular; mientras que Juan Manuel Masferrer, intendente de la VI Región y quien representa a una zona que genera el 68% de la producción de ciruelas secas, hizo hincapié en las posibilidades que presenta China: y donde hay provincias de 40 millones de habitantes en las que aún no hemos ingresado con nuestros productos. En cuanto a los destinos, destaca las posibilidades de Asia, sobre todo China, India y Japón.

Sustentable y trazable

Las exigencias de los mercados y consumidores ya se extiende más allá de la calidad, así quedó reflejada en la exposición de Isabel Quiroz, directora ejecutiva de iQonsulting, quien presentó dos estudios en relación al uso de energías renovables, tendencias y exigencias de sustentabilidad. “El mundo quiere productos sustentables, orgánicos, de calidad, hay preocupación por la salud y busca informarse con lo que está comiendo”.

Bruno Ceroni, gerente comercial de GoodValley hizo hincapié en la diferencia de precios que logra Estados Unidos versus Chile. ¿Cómo disminuir la brecha? “Requerimos sobre todo alinear criterios de calidad de los huertos y procesos, así como encontrar un socio comercial que nos permita alcanzar un mejor precio. También es clave la trazabilidad, lo que es un “desde” al igual que las certificaciones. Además, es una realidad que el secado de la fruta en horno se paga mejor”.

Francisco Donoso, productor de ciruelas, entregó un análisis exhaustivo para hacer una cosecha combinada para exportación en fresco y seco. “Es una gran oportunidad para complementar con el deshidratado pero es un trabajo complejo y debe ser realizado de manera responsable”.

Packaging un paso que dar

Los envases son relevantes al momento de llegar al consumidor final, así lo indicó Nicolás Leal, CEO de LapImport, quien invitó a los exportadores de ciruelas deshidratadas a ser más explícitos en lo que respecta a comunicar los atributos del producto en sus envases. “Debemos comunicar -cuando no se tiene grandes presupuestos- el producto por sobre la marca, haciendo mucho hincapié en los atributos que se tiene, en los ‘winning points’ o atributos clave que resaltan los beneficios del producto, cosa que no he visto con fuerza en la industria de la ciruela deshidratada. Además, en el packaging se debe hablar en el idioma de destino de nuestro producto. Otros temas relevantes de la comunicación dicen relación con mensajes claros, un producto visualmente limpio, y la certificación que resulta clave por un tema comercial, más que por un tema de calidad.

El ejecutivo de LapImport hizo referencia al diseño, siendo la tendencia de hoy el uso de la transparencia, sencillez, colores pasteles, palabras informales, fotografías, entre otros. Respecto del material las 3R son Reduce (del trilaminado al bilaminado), Recycle (eco-packaging), Reuse, esperándose que siempre se pueda dar un segundo uso al material. Sobre el cuarto pilar, el uso, es bienvenida toda eficiencia asociada a logística y transporte, donde siempre se busca meter la mayor cantidad posible en un contenedor.