Cítricos y paltos especies más afectadas por heladas

El experto en Bioclimatología de la Universidad de Chile, Fernando Santibañez comenta que hay dos especies que se encuentran en uno de los periodos más críticos, “cítricos y los paltos, dos especies muy importantes económicamente. Porque una helada en estos momentos puede afectar la producción del año, pero también afecta a los botones florales que se empiezan a desarrollar, que son la producción del próximo año; en esta época entre julio y agosto son heladas muy complejas para estas especies”.

Santibañez concuerda que no existe un catastro completo de los daños, pero las heladas van a producir mermas importantes. “Felizmente la helada fue más intensa de la carretera hacia la cordillera y no fue de tanta intensidad hacia la costa; el 80% de los cítricos se encuentra en ésta zona, por lo que presumimos que los riesgos no van a ser tan catastróficos como en años recientes, de todos maneras van a existir perdidas que significan muchos millones de dólares”.

El experto en Bioclimatología recomienda a los productores estar muy atentos a los pronósticos, tener medios de reacción como sistemas basados en agua o ventilación, que no funcionan cuando se producen heladas polares; por lo que hay que se debe apoyar con la generación de calor. “Deben estar atentos al riego, aunque no es época, las plantas que resisten mejor a las heladas y con menos daños cuando están bien hidratadas, aun en invierno ya que la planta no de desconecta y conviene que si llega una helada no nos sorprenda con déficit hídrico. Además preocuparse que el suelo esté libre de maleza y de hojarasca que acentúa el daño por heladas”.

Respecto a la proyección indica que se espera que éste año no sea acomplejo en materia de heladas a pesar de éste evento en particular, “mantenemos el optimismo que no debiéramos tener heladas tardía, ya que nos preocupan las heladas desde el 15 de agosto en adelante, que no solo afectan a los cítricos y paltos, también afecta a los frutos de hoja caduca”.

Agrega que se prevé una primavera adelantada, por lo que es muy probable que se adelante la salida del reposo invernal cuando las temperaturas aumenten, “prevemos que en agosto aumenten las temperaturas máximas. Estamos en un año que no están las condiciones para que se produzcan muchas heladas primaverales”.

Fernando Santibañez indica que durante esta semana no se producirían heladas, salvo a fines de la semana que viene, se pronostica una lluvia y luego de ello podría venir una helada.