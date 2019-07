Citrus from Chile promociona el consumo de clementinas chilenas en EEUU

Con concursos, videos con recetas e información de los beneficios nutricionales de las clementinas, Citrus from Chile, está promocionando estas easy peelers bajo el mensaje «Easy to peel. Easy to love«.

Las redes sociales Facebook e Instagram son las que se utilizan para promover el consumo de las clementinas y también invitan a prepararse y disfrutar del verano en EEUU, a través de divertidos concursos como por ejemplo adivinar cuántas clementinas chilenas hay en un canasto, donde los principales premios -pensado en el periodo estival- son licuadoras personales y una nevera de la marca Yeti.

De la misma manera, se están promoviendo mensajes como: «Las clementinas chilenas no tienen semillas, son dulces y fáciles de pelar». «Es un snack perfecto para niños y adultos». Y «dos clementinas proporcionan 120% del valor diario de vitamina C y el 12% de fibra».

Paralelamente, se están desarrollando videos que muestran diferentes recetas internacionales que pueden realizarse con las clementinas chilenas y que son especiales para el verano. Las imágenes muestran de manera lúdica como crear platos sanos, creativos y en sólo unos pocos pasos en base a cítricos chilenos.

De la misma manera, se informa que hasta la semana 25, se han enviado más de 2,4 millones de cajas (37.788 toneladas) de clementinas chilenas a los EEUU, lo que representa un aumento del 6% con respecto al mismo período del año pasado.

Exportaciones de cítricos

Las exportaciones a la semana 25, según reporta el Comité de Cítricos, señalan que los porcentajes de embarques son los siguientes:

A la fecha, Chile ha exportado durante esta temporada, cerca de 71.883 toneladas de cítricos, lo que representa un aumento de 20% respecto a igual fecha del 2018, de las cuales 53% de las cuales fue de clementinas, siendo el principal mercado de destino EEUU.

Las exportaciones totales de clementinas chilenas fueron 38.119 toneladas hasta la semana 25, un 6% más que durante la temporada pasada al mismo período. De este volumen, el 99% fue enviado a los EEUU. El volumen restante fue enviado a América Latina, Canadá y Europa.

Al igual que la temporada pasada, a fines de julio comenzarán las cosechas de las mandarinas tardías, con los primeros embarques a principios de agosto. La principal variedad será W. Murcott.