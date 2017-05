Comité de Bienestar Animal busca impulsar la producción lechera

El concepto de la importancia del bienestar animal llevó a que se constituyera un Comité de Bienestar Animal del Consorcio Lechero. El cual está integrado por investigadores, académicos, profesionales de empresas de servicios, asesores y productores de leche, junto a representantes del Servicio Agrícola y Ganadero.

Por medio de distintos proyectos especializados en temas como la mamaria del rebaño lechero, el estrés calórico, manejo del dolor y las cojeras, entre otras áreas, como la creación y difusión del Protocolo de Bienestar Animal, han sido áreas que el Consorcio Lechero ha impulsado.

La coordinadora del Programa de Bienestar Animal del Consorcio Lechero, Danitza Abarzúa, indicó “este nuevo comité incluye a expertos, empresas, productores y nuevas universidades, lo que permite tener una visión mucho más amplia en el tema y seguir aportando a la sustentabilidad del sector, considerando que el bienestar animal es una herramienta que permite aumentar la productividad del sector. Es importante recordar que éste programa estableció en forma pionera el Protocolo de Bienestar Animal el cual seguimos perfeccionando con este comité”.

La investigadora de la Universidad Austral de Chile, Pilar Sepúlveda, explicó que hay trabajos científicos que explican la relación entre un animal con buena salud y bienestar con mayor producción de litros de leche. “Eso está medido y es la forma de entregar información cuantitativa al productor de leche, en que el bienestar de los animales va a repercutir en su producción al final del día”.

Por medio del comité, es posible traspasar información al productor y a la cadena láctea con técnicas que se puedan implementar a nivel de campo. Sergio Iraira, investigador de INIA Remehue, quien se ha especializado en bienestar animal en la crianza de terneros, agregó que el concepto es muy relevante. “Si hacemos un buen bienestar animal en los terneros, entregamos un ternero con un potencial enorme de producción, donde paga la genética en que se invierte y la alimentación. Es muy bueno que se tome toda la cadena, sabiendo que es en la primera parte de la crianza donde se genera el futuro y potencial de la producción de leche. Muchas veces echamos la culpa a que el toro no tuvo la mejor respuesta o que no tuvo buena alimentación, pero si se hace una mala crianza, es difícil que se logre lo que quiere el productor. Tiene que cambiar la visión que la crianza es inversión y no costo”.