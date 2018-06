Comité de Cítricos realiza campaña de promoción en EEUU

Con el objetivo de incrementar el consumo de cítricos chilenos, el Comité se encuentra realizando campañas de promoción enfocadas en el retail, con innovadoras y creativas promociones a nivel de punto de venta, y utilizando con mucha fuerza las redes sociales.

También se están desarrollando cortos y videos que muestran a Chile y las diferentes etapas de la producción de cítricos, los que finalmente llegarán a la mesa del consumidor, y también muestran como crear platos sanos, creativos y en solo unos pasos en base a cítricos chilenos.

La campaña es una propuesta de valor diferenciado, destacando los atributos de Chile como país proveedor confiable de cítricos, y destacando diferentes aspectos de sustentabilidad, tecnología e innovación de nuestra industria citrícola.

Específicamente las clementinas y mandarinas chilenas apuestan por mensajes muy claros: “Easy to peel, easy to love, simple sweet and fun to share!!” y “Picked fresh from Chile, mandarins are sweet, delicious and fun to share”.

El caso de las mandarinas son un excelente snack, la promoción busca destacar los beneficios y características de esta fruta (fácil de pelar, de tamaño justo, hidratante y excelente fuente de antioxidantes) con la frase: “Because resess is short. Fresh from Chile, mandarins are a fun and sweet addition to any lunchbox”.

En tanto, las naranjas navel invitan a imaginar y a vivir el verano, con un mensaje refrescante y veraniego: “Hello sunshine, sweet and juicy navel oranges, picked fresh from Chile”. Destacando que un buen jugo de naranjas todas las mañanas trae increíbles beneficios ya que reduce en gran medida la oxidación celular, además, la vitamina C que se encuentra en las naranjas es precursor del colágeno, el cual está encargado de conservar los tejidos en perfecto estado.