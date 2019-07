Comité de Kiwi impulsa y promociona exportaciones en el sur de India

El Comité del Kiwi de Chile y sus empresas socias junto con la colaboración de la Embajada de Chile y la oficina comercial de ProChile, están trabajando para apoyar el crecimiento de las exportaciones del kiwi chileno dentro del mercado indio de frutas frescas.



Después de lanzar una campaña en Delhi el año pasado, el Comité del Kiwi de Chile lanza su primer esfuerzo de promoción estratégica en el sur de la India para aumentar el comercio y dar a conocer a los consumidores sobre la excelente calidad del kiwi chileno, aprovechando así las oportunidades de mercado creadas por el rápido aumento del consumo de kiwi en India.



De acuerdo con el informe 2018 de Top Exports del mundo, Chile fue uno de los 5 principales países en las exportaciones de kiwi en el mundo. Mientras que en 2018 India importó 9.604 toneladas de kiwi chileno, es decir, un 80% más que en la temporada anterior. ¡Y los volúmenes son cada vez más grandes!



Las importaciones totales de kiwis en la India en 2018 crecieron un 38%, de 29,941 TM a 41,375 TM.



Chile tiene una ventaja del 50% menos en aranceles en comparación con otros países que exportan esta fruta a la India. El gobierno de la India otorgó esto a los kiwis chilenos en 2017 bajo un acuerdo bilateral.



En el evento de lanzamiento de la nueva campaña celebrado en Chennai, Charif Christian Carvajal, Director de Marketing para Asia de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX) puntualizó: “Esta es la segunda vez que la industria chilena de la fruta fresca, específicamente la del kiwi, emprenderá una campaña de promoción en el mercado de la India y nuestra primera incursión en esta importante región del sur de la India”.



Para implementar la campaña de promoción, el Comité del Kiwi, junto a ASOEX y ProChile seleccionó a SS Associates, firma de consultoría de comercialización de alimentos con sede en Delhi, cuyo director, Sumit Saran, precisó: “Nuestra compañía se enorgullece de tener esta oportunidad de trabajar en la campaña de promoción del kiwi chileno en la India. Nos pondremos en contacto con los consumidores indios más exigentes a través de acuerdos comerciales y promociones. Las promociones del kiwi chileno están actualmente en marcha en importantes tiendas de cadenas minoristas como KPN Farm Fresh y Spar en todo el sur de la India”



El evento de lanzamiento de esta campaña también contó con la presencia de una reconocida nutricionista de India, Meenakshi Bajaj, y el Presidente de la Asociación culinaria del sur de la India, el Chef Jugesh Arora.



Al destacar los beneficios para la salud del kiwi, Meenakshi Bajaj, puntualizó: “Los kiwis son una de las frutas más intensas en nutrientes disponibles, debido a una gran combinación de vitamina C, fibra dietética, actinidina, potasio y ácido fólico. Solo una porción de kiwi proporciona el 117% del valor diario de vitamina C y 21% de fibra dietética. La vitamina C en el kiwi es, en realidad, el doble de la que hay en los limones o naranjas, un hecho que la mayoría no conoce ”.



Por su parte, el chef Jugesh Arora realizó algunas deliciosas recetas en base a esta super fruta chilena, destacando que “el kiwi es una fruta versátil con gran sabor e inmensos beneficios para la salud. Una gran cantidad de platos se pueden hacer utilizando kiwis. También los puedes comer como un bocadillo libre de culpa en cualquier momento»