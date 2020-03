Comité del Kiwi trabaja en hacer más eficiente el riego ante escasez hídrica

El actual escenario hídrico ha afectado a todos los cultivos, algunos han tenido que modificar sus hábitos de riego, mejorar la eficiencia, incluir tecnología y otros directamente han tenido que dejar de regar.

Un claro ejemplo de aquellos que han tenido que mejorar la eficiencia es el kiwi. Así lo confirma Carlos Cruzat, presidente del Comité del Kiwi, quien señaló para Mundoagro que “siempre se ha regado en mucha abundancia y tal vez con más agua de la que requiere”, es por esto que en el último año, al disminuir la disponibilidad de riego, “lo que está ocurriendo es que se está regando mejor y bien”.

Esto no significa que no haya problemas de situaciones hídricas, pues los hay en mayor y menor grado, sin embargo estos varían de acuerdo a las zonas, “hay casos de productores que están en zonas que no hay mayores dificultades, que tienen todavía un buen abastecimiento, que si bien las aguas de canales, las superficiales han disminuido, disponen de pozos profundos y, por lo tanto, sumado al hecho de que mucha superficie se mantiene con riego tecnificado, se ha podido regar correctamente y por lo tanto en esos kiwales tenemos la mirada de que no van a tener un efecto tan significativo”, señala Cruzat.

Impacto en la producción

De la mano con la sequía aparecen las temperaturas elevadas de verano que han sido una constante en los huertos de casi todo el país. De acuerdo con el presidente del Comité, esto afecta la capacidad de crecer de la planta, “por lo tanto puede tender a indicarse como una menor producción debido a la sequía, algo que en realidad es una menor producción debido a un periodo muy estresado de la planta, causado por condiciones climáticas”. “La sequía ha afectado a otras especies, ha afectado los calibres en otras especies, y por lo tanto el kiwi no debería estar ajeno a eso, en algunos casos hay productores que han dejado de regar trigo o maíz y han privilegiado los frutales. La situación es importante y debe ser vigilada, en este minuto no lo vemos como algo catastrófico ni alarmante pero obviamente bajo el escenario de sequía se está trabajando muy cuidadosamente para ser lo más eficiente en el riego”.