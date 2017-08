¿Cómo conservar y mejorar las características funcionales de berries?

El Dr. Kong Shun Ah-Hen ha planteado que por medio de un buen manejo de los procesamientos de los berries basado en conocimientos fundados de los parámetros de procesos, se podrá mantener la calidad benéfica como también las características funcionales de estos berries procesados. La investigación se enmarca en el proyecto FONDECYT 1150451 “Processing of maqui (Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz) and murta (Ugni molinae Turcz) berries: Effect on functional technological properties, anti-bacterial activity, bioactivity and bioaccessibility of phytochemical components” que comenzó a ejecutarse en 2015 y que finaliza el próximo año.

El académico Dr. Kong Shun Ah-Hen, es parte del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICYTAL) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile y como investigador se ha especializado en el área de procesamiento de alimentos.

Dicha investigación busca estudiar el procesamiento de bayas de maqui y murta y su efecto en las propiedades tecnológicas funcionales, la actividad antibacteriana, la bioactividad y la bioaccesibilidad de los componentes fitoquímicos.

Dr. Ah-Hen comentó “lo que hacemos es evaluar cómo cambia la calidad de la fruta con respecto a los compuestos bioactivos, es decir, cuánto de estos compuestos bioactivos, por ejemplo, se retiene en las bayas secadas o en los jugos elaborados”.

Explica que les interesa estudiar el efecto de los parámetros de proceso, tales como el tiempo y la temperatura de proceso sobre la bioactividad o capacidad antioxidante de las bayas de maqui y murta; “es interesante cuantificar la capacidad que poseen estas frutas en contribuir al buen funcionamiento del cuerpo”.

Añade “abordamos es la bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante accesible, es decir evaluar in vitro la calidad de los compuestos bioactivos durante su recorrido en el tracto gastro-intestinal, determinando la cantidad de estos compuestos que esté disponible para ser absorbida y pase a la circulación sanguínea”.

Para el Dr. Roberto Lemus, académico del Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, el principal aporte de este proyecto corresponde a la modelación y simulación de los procesos de secado, congelación, liofilizaciín y extracción por vapor para ambos berries, aplicando modelos matemáticos empíricos y programas computacionales.“Esto con el fin de obtener entre otros, flujos de masa y energía, consumo y parámetros energéticos, y las mejores condiciones de procesamiento. Además, de la realización de los diferentes análisis estadísticos en función de las diversas variables respuestas tales como compuestos bioactivos, capacidad antioxidante, etc”.