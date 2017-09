¿Cómo deben enfrentar los productores la baja del dólar?

El dólar comenzó la jornada con $617, es un precio mínimo que no se veía desde mayo del 2015, es por ello que es necesario conocer de qué manera se ve afectado el sector agrícola. El Gerente General de Fedefruta, Juan Carlos Sepúlveda comenta que el sector se encuentra preocupado por el panorama actual, “ya vivimos años muy desastrosos donde la industria no pudo reconvertirse y renovar especies lo cual trae consecuencia”.

Indica que el último tiempo el sector frutícola nacional presentó un crecimiento de un 8% y ahora de un 6% comparado con el crecimiento del país de un 1,5% esto se debe a que los productores contaban con un precio normal del dólar, lo que les permitía competir en los mercados de buena forma. Sepúlveda añade que para los productores el 60 a 70% de los costos es en pesos, principalmente mano de obra “por lo cual si tenemos un tipo de cambio a $650 ó $450 la diferencia es muy fuerte; lo que provoca que algunos productos queden bajo la línea de flotación y signifique que ésta industria no crezca”

Menciona que es fundamental en una plantación hacer un recambio por lo menos de un 5% todos los años, cuando la rentabilidad es baja producto del tipo de cambio los productores no hacen el recambio y no se arriesgan a seguir plantando en forma adicional. Como consecuencia se pierde competitividad. “Les recomendamos a los productores que tengan especies o variedades que le den pérdidas por más de dos años, sencillamente deben tomar decisiones drásticas, para poder cambiar. El productor tiene que cuidar los calibres que sean grandes, idealmente categoría jumbo que es lo que le va a dar rentabilidad, por lo que el volumen no corre, el productor tiene que producir calidad y es la única manera de obtener un buen retorno”.