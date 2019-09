Aunque soy agrónomo de profesión, busco siempre algo que me desconecte del trabajo y me conecte con la naturaleza. Puede ser en familia o con los amigos. El buceo siempre me llamó la atención, hasta que fui a isla de Pascua y lo encontré maravilloso: disfrutar de los peces de colores, los corales y la nitidez que uno puede ver a tanta profundidad. Me enamoré del mar; tanto que llevé a mis hijas para compartir con ellas lo que a mí tanto me había gustado, a ellas también les encantó.

Este verano partí a Pichidangui, en la Provincia de Choapa, con la idea de hacer buceo más profundo. Ahí tuve instructores muy profesionales y preocupados que me prepararon. Ahora subo los cerros mientras espero a que se entibie un poco el agua para volver a sumergirme. Porque también disfruto mucho del trekking, por el esfuerzo que uno tiene que hacer para recibir el premio al final del camino. Una linda vista o una puesta de sol bien vale el esfuerzo de caminar hasta llegar al lugar decidido.



Isabel Vergara Kaufmann dirige el Vivero San Isidro, donde producen paltos clonales.