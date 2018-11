Consecuencias reales de los granizos y la lluvia

Ya han trascurrido 10 días desde que granizos y precipitaciones afectaron la zona centro sur de nuestro país. Por lo que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) entregó un reporte de los daños a la industria frutícola.

Ronald Bown Fernández, presidente de Asoex, indicó que se estiman bajas leves, y en zonas muy acotadas, en los volúmenes de arándanos, cerezas, carozos, kiwis y uva de mesa. “No obstante, a nivel puntual, sabemos y lamentamos que existen productores que perdieron toda o casi toda su producción. El sector agrícola, y el de la fruta en especial, dependen de las condiciones climáticas. Situaciones adversas como las vividas, sobre todo en un periodo clave para algunas especies, es sin dudas grave”. Indicó que se estiman perdidas entre 120 – 150 millones de dólares.

Arándanos una especie afectada

Una de las especies que sufrió los daños de los granizos fueron los arándanos. Es por ello que el Director Ejecutivo del Comité de Arándanos de Chile, Andrés Armstrong, indicó que la Región de O’Higgins sería una de las más afectadas, con daños reportados en diferentes frutales. “No obstante, el impacto en las exportaciones sería comparativamente bajo, por la menor participación en superficie de arándanos en esta región, la que representa un 7% del total de Chile. Sin embargo, hay que tener presente que se reportaron granizos en algunos sectores con mayor superficie de arándanos de la Región del Maule hacia la cordillera, en las comunas de Longaví, Parral y Retiro. Los daños en las otras regiones fueron puntuales y en menor grado”.

Luego de la evacuación realizada, la industria determina que cerca de 2.000 hectáreas de arándanos podrían tener algún daño, desde la Región Metropolitana al sur. La rebaja en el volumen exportado se estima en 4.200 toneladas, ya sea por caída de frutos o mayor descarte por efecto de machucones. Armstrong agregó “así, la merma sería de aproximadamente un 4 %, y por tanto, el volumen de exportación en fresco se reduciría desde las 105.000 toneladas, estimadas inicialmente, a 100.800 toneladas. Esta es una cifra menor, pero localizada en la producción temprana y de media estación, que impactará los despachos de las semanas 46 a 48”.

Cerezas en análisis

Según estimaciones de Asoex, se prevé un decrecimiento del volumen exportado de cerezas, para esta temporada de un -10,5% versus la temporada pasada. Con esta estimación, el Comité pondera el impacto de la caída de granizos de la semana pasada en un -7,1% con respecto al volumen estimado antes de que ocurrieran dichos fenómenos. De esta forma, la proyección del volumen exportado agregado de la industria se cifraría en 33.446.491 cajas de 5 kg, o 167.232 toneladas. Esta estimación se realizó con la información de 54 empresas que representaron la temporada pasada el 80% de la industria exportadora.

Uvas presentan una leve baja de producción

El presidente del Comité de Uvas de Mesa de Asoex, Fernando Sat, indicó que “en general no es muy relevante la cantidad de cajas perdidas. Si bien aún no tenemos una cuantificación exhaustiva, dado el periodo, sí sabemos que las pérdidas serán bastante acotadas, ya que para las uvas el impacto estuvo centrado en Sexta Región desde la carretera a la cordillera, principalmente”.

Respecto a la proyección de la temporada de uvas de mesa 2018-2019, ésta se prevé con una leve baja, que no debería superar el 2%. Sin embargo, puntualizó que esta disminución no se debería a los granizos, sino que, principalmente, al recambio varietal que está experimentando esta industria. “Habrá una disminución importante de variedades tradicionales que ya no tienen mercado, como es el caso de la Flame, así como también Thompson y Superior, lo cual ocasionará un aumento también en las variedades patentadas. Esperamos que el primer barco con uvas chilenas salga entre la semana 48 y 49. Aunque no tenemos ningún apuro en salir antes, pues aún hay fruta de California y de Perú en el mercado”.

Efectos en los kiwis

El presidente del Comité del Kiwi de Chile, Carlos Cruzat, señaló que luego que los equipos técnicos visitaran las zonas y huertos dañados, ratificaron la primera previsión de daños, estimándola en un 5%. No obstante, Cruzat destacó que lo que más preocupa ahora es que las precipitaciones de granizo tendrán un impacto negativo en la producción la próxima temporada en los huertos severamente afectados, como resultado de madera dañada y de la defoliación que afectará la fertilidad.