Crece mercado asiático: paltas chilenas podrían llegar a Corea del Sur en agosto

Un tema que ha sido descrito por muchos como relevante es la diversificación de mercados para las exportaciones de frutas frescas del país, es por ello es relevante el trabajo que vienen realizando las autoridades del Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), conjuntamente con la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), y la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas (APQA) de Corea del Sur, para lograr el ingreso de las paltas frescas chilenas.



La semana pasada dos inspectores de la APQA visitaron huertos y packings de paltas para verificar, en terreno, el procedimiento de producción y exportación de esta fruta, a fin de asegurar que no existen riegos de plagas. En la oportunidad, Han Il Kim y Ok Kyoyoung Jun, recorrieron plantaciones y centrales frutícolas de la regiones Metropolitana y Valparaíso.



“Espero que esta sea una buena oportunidad para concretar la apertura del mercado de Corea del Sur para nuestra paltas. Llevamos largos años negociando este ingreso, pero la visita de estos inspectores nos hace pensar que estamos llegando a la meta que nos hemos propuesto al respecto”, precisó Horacio Borquez, Director Nacional del SAG.



“Vemos la apertura del mercado de Corea del Sur como una gran oportunidad no sólo para diversificar las exportaciones de paltas, sino que también para seguir consolidando mayor presencia en los mercados del Asia. Corea del Sur es un mercado muy sofisticado, que gusta comer bien y sano, por lo que nuestras paltas calzan muy bien”, precisó Ronald Bown, Presidente de ASOEX.



Por su parte, el Ministro de la Embajada de Corea del Sur en Chile David Yang, puntualizó: “Chile es un socio, que yo diría, tal vez el socio principal de la región. Además, Chile fue el primer país en el mundo con el cual Corea del Sur firmó un TLC, por lo cual, nuestra relación es estrecha y de muchos años. Chile produce productos de primer nivel, y con ello, ha construido una buena imagen a nivel mundial y entre los consumidores coreanos”.



Durante el recorrido por huertos y centrales frutícolas, los inspectores coreanos fueron acompañados por profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero como Claudio Moore de la Sección Productos Agrícolas y Forestales del Subdepartamento Requisitos Fitosanitarios de Exportación del SAG, así como también Miguel Canala-Echeverría, gerente general de ASOEX, y Paulina Escudero, ingeniera agrónoma de la misma entidad.



En este recorrido los inspectores coreanos conocieron además el Programa Mosca de la Fruta que el SAG lleva adelante en la zona.



“Los inspectores quedaron conformes con las visitas realizadas, no sólo con lo que se refiere al manejo de la fruta, sino que también a su calidad, la tecnología implementada a nivel de eficiencia en el riego, cosecha y empaque. Por todo ello, esperamos recibir una positiva respuesta, una vez que los inspectores regresen a Corea y realicen el informe respectivo. Las próximas etapas contemplan realizar algunas adecuaciones a los procedimientos de exportación y el cumplimiento de algunas etapas administrativas en Corea, las cuales se espera estén finalizadas para la próxima temporada de exportaciones de paltas, que se inicia a partir de agosto próximo”, precisó Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX.



Finalmente, se destaca que Corea del Sur es el segundo destino de las exportaciones chilenas dentro de Asia. Durante 2018-2019 Chile envió a Corea 54.705 toneladas de frutas frescas, siendo las uvas de mesa el principal producto con el 72,5% de participación en el total exportado de frutas a este país, seguido por cerezas con 7,6%, limones con 6,9%, kiwis con 4,7%, arándanos con 3,3% y naranjas con 2,4%.