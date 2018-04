¿Cuáles son los desafíos de la mano de obra al 2030?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TENDRÁ QUE TENER LA MANO DE OBRA EN EL FUTURO?

-Manuel Saavedra: Uno de los avances más notables será la necesidad de contar con personal más calificado en el uso del ‘internet de las cosas’, es decir en equipos, herramientas, procesos que informan y resuelven mediante internet. En número mayor, se requiere personal calificado en uso de maquinaria, lo que se atribuye a que mucho del movimiento y manipulación de insumos, mate- riales y productos será mediante maquinaria, derivado tanto del costo de la mano de obra, como por las nuevas exigencias en la materia. En consecuencia, se requiere de un personal más entrenado en el uso de las diferentes tecnologías, lo cual afectará también y muy especialmente a los profesionales. Parte importante del conocimiento que hoy se recibe en las aulas, en una década quedará obsoleta. La evolución de sistemas con ‘inteligencia artificial’ y manejo de la ‘big data’, podrá resolver situaciones complejas con mayor eficiencia que los ‘expertos humanos’. En ese mundo, el manejo de las herramientas será más importante que el conocimiento mismo.

-Juan Pablo Subercaseaux: La mano de obra va subiendo su remuneración siempre que un país crece económicamente, y por esto la mano de obra del futuro, en un país desarrollado será más cara y deberá ser más productiva. Y productividad significa simplemente que debe producir o dar servicios que sean de mayor valor, o en mayor cantidad. Esto es un tremendo desafío en el sector agrícola donde la cosecha de fruta fresca, a diferencia de frutos secos y agroindustriales, no cuenta con una tecnificación que permita disminuir el uso de mano de obra.

¿QUÉ TAREAS SE MANTENDRÁN A CARGO DE LOS TRABAJADORES?

-Manuel Saavedra: La pregunta no es cuáles tareas serán mecanizadas, sino cuáles serán realizadas en forma automatizada, donde un computador resuelve qué aplicar, qué hacer, si abre o cierra una válvula, si envía o no una señal. En ese sentido cabe esperar, por ejemplo, un robot que coseche cerezas, donde un dispositivo tome los frutos, luego que un sensor determinó el calibre, color y otros parámetros. Si soñamos y creamos ese robot, mucho personal de alta remuneración en cosecha será sustituido por estas máquinas inteligentes. En ese escenario, las personas serán sustituidas por capital y deberán adoptar una de dos opciones: optar a trabajos de mayor y diferente calificación o, aceptar trabajos en procesos productivos donde el avance tecnológico no ha sido tan grande.

¿QUÉ RELEVANCIA TENDRÁ LA MANO DE OBRA EN EL TOTAL DE COSTOS?

-Juan Pablo Subercaseaux: Hay que diferenciar la agricultura tecnificable, donde entran los cultivos agroindustriales (uva vinífera, olivos, ciruela deshidrata- dos), los frutos secos (nueces, almendras, avellano europeo, etc) y los cultivos anuales (maíz, trigo, porotos, etc). Todos estos cultivos serán cada vez más mecanizados y la mano de obra tendrá una injerencia menor al 50% en los costos totales. En cambio, la fruta fresca (cerezas, arándanos, manzanas, duraznos, entre otros) tendrán un creciente aumento del costo de la mano de obra en el total, siendo mayor al 70%.