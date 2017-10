Dasfluid trae tecnología para manejo de purines

Con el fin de dar solución a una parte importante del proceso de manejo de purines, Dasfluid ha traído desde Canadá una bomba purinera que permite vaciar de manera rápida, limpia, eficiente y rentable los purines acumulados tanto en pozos purineros como en lagunas purineras, resultantes como residuos de sistemas productivos pecuarios en confinamiento. El uso de esta tecnología, sumado a las tuberías flexibles que Dasfluid trae a Chile, permite disponer la totalidad de los purines en un lugar distinto a su punto de acumulación para ser aplicados directamente al campo, deshidratarlos y acumularlos en centros de acopio para compostaje, plantas de biogás, obtención de subproductos, etc., con el propósito de que ellos no sean descargados en lugares no deseados permitiendo que su uso sea consecuente con la legislación vigente y obteniendo todos los beneficios que su correcto uso otorgan a la agricultura. El sistema de evacuación y disposición de purines corresponde a otra de las soluciones innovadoras para servir a la ganadería que Dasfluid pone a disposición del mercado silvoagropecuario.