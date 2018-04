¿De qué manera se deben preparar los productores de palta para el 2030?

¿CUÁLES SERÁN LOS MERCADOS DE DESTINO MÁS IMPORTANTES PARA LAS PALTAS?

- Claudio Hernández: China ha ido tomando el liderazgo económico en el mundo, y es un país al que todavía le quedan al menos quince años para seguir desarrollando. La gran población que posee y que va aumentando su poder adquisitivo, está convirtiendo a este país en un mercado cada vez más atractivo para las paltas chilenas. En la zona oriental también aparece India como mercado novedoso, quedando incluso en Japón mucho por desarrollar el consumo actual. Además, Brasil es otro gigante que tenemos a corta distancia y que aún su consumo es muy incipiente.

-Francisco Contardo: Sin dejar de lado el mercado Europeo, EE.UU. y Sudamérica; Asia es un gran destino que cada vez se ve más atractivo y nos queda bastante por desarrollar.

¿CÓMO CAMBIARÁ EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES?

- Claudio Hernández: Sin duda que cada vez será mayor. Sobre todo en países desarrollados los consumidores ya no sólo se preocuparán de la inocuidad de las paltas, sino que el acento estará en cómo se produjo esa fruta. Las personas no consumirán paltas de huertos donde no se respeten las leyes laborales, ni tampoco consumirán fruta proveniente de huertos que impacten negativamente el medio ambiente y donde no se haga nada al respecto.

-Francisco Contardo: Cada día los consumidores están más conectados a lo que eligen comer. Para nosotros esto es un punto clave, ya que la palta es una fruta única debido a sus componentes nutritivos, por lo que es muy positivo que el consumidor sepa lo que come.

¿CÓMO SE PIENSA EL DESARROLLO DE LOS INSUMOS, PARA HACER UN USO MÁS EFICIENTE?

- Claudio Hernández: E l desarrollo de los nuevos insumos debe estar en línea con las exigencias de los mercados de destino, que exigen inocuidad en la fruta tratada, residuo cero a la hora de cosechar, y que tengan un mínimo impacto ambiental. Probablemente los productos de síntesis química vayan en retirada en los próximos quince o veinte años, dando paso a productos “verdes” o de origen natural. La tendencia de comida sana (“healthy”) parte de la base de un producto sin residuos ni contaminantes de ningún tipo (metales pesados, entre otros), pero también se preocupa de que la fruta se haya producido dentro de un marco de cuidado medioambiental y de respeto laboral, donde la cadena productiva llega hasta los insumos, que también deberán cumplir con estas exigencias.