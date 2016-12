Demuestran el aumento de las defensas de la uva de mesa tras ser iluminada con luz ultravioleta

Éstos representan uno de los mayores compuestos antioxidantes del fruto y están implicados en los procesos de defensa de la planta.

La principal novedad del estudio, publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry con el título ‘Daily Preharvest UV-C Light Maintains the High Stilbenoid Concentration in Grapes’, recoge la demostración de cómo dosis diarias de cinco minutos de rayos ultravioleta sobre la uva de mesa, específicamente la variedad Crimson seedless, aumentan su proporción de estilbenos y, en consecuencia, la capacidad de protección de la planta frente a la aparición de infecciones, al mismo tiempo que la hace un alimento más saludable.