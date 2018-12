Desafíos para la industria chilena de la fruta de exportación

La Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex) realizó su tercera cuenta pública, para dar a conocer los principales logros, actividades y desafíos del sector exportador frutícola. El presidente de la institución, Ronald Bown, destacó el rol que cumple el gremio en la administración de los convenios fitosanitarios internacionales, y en la permanente colaboración en la apertura, mantención y defensa de los mercados internacional.

Asimismo, destacó que en los últimos años, se han realizado 15 campañas de promoción en diferentes mercados, “con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Chile como proveedor confiable de fruta fresca para el mundo y aumentar la demanda de nuestros productos en el momento exacto en que están disponibles en los mercado internacionales”.

Mirando el futuro

La industria frutícola está en constante desarrollo, por lo que no se puede detener y tiene que mirar hacia el futuro. Durante la cuenta pública Ronald Bown puso especial énfasis en los temas futuros que ocupan al gremio, señalando por ejemplo; que pese al apoyo a la Ley de Aguas recientemente aprobada, han planteado que algunos temas deben ser objeto de mayor análisis, discusión y clarificación, para generar mayor certeza jurídica.

Otro tema legislativo que está en la agenda de la Asoex, es el Estatuto del Trabajador Agrícola de Temporada, destacando la diferencia del sector agrícola con otros sectores productivos, lo cual justifica que la legislación laboral sea modificada. Bown, lamentó que en las diversas iniciativas legales de los últimos años, no se haya considerado la realidad del sector frutícola, “siendo leyes que definitivamente sólo consideran la situación urbana de nuestro país”.

En este sentido, insistió en que la ley, que entra en vigencia el 1º de enero próximo, en lo relativo al contrato por obra o faena, contempla modificaciones que provocarán incertidumbres jurídicas y decisiones contradictorias. “La ley no fija criterios objetivos para la calificación de contratos por obra o faena”, aseguró Bown, agregando que se debe evitar la creación de conflictos artificiales, por lo que es primordial tener absoluta claridad.

En relación a la ley de inclusión laboral, Bown expuso que aún existen dudas sobre cómo se realiza el cálculo del 1% de discapacitados en empresa sobre 200 trabajadores. “Nos parece preocupante que la ley no establezca diferencia entre trabajadores permanentes y temporales para realizar el cálculo”, concluyó.

Uno de los temas expuestos, fue la necesidad de una nueva y moderna política migratoria. “Es un hecho claro que una gran cantidad de inmigrantes ha llegado a desarrollar sus expectativas en el campo, por lo que siendo realistas, la limitación a contratar solo el 15% de trabajadores extranjeros produce una limitación real y un conflicto que debe solucionarse a través de la modificación de dicha restricción”, estimó.

Promociones

En este ámbito, Ronald Bown indicó que el sector debe seguir trabajando para incrementar los recursos en imagen país, y en la promoción de los productos nacionales. Lo anterior, además de requerir mayores recursos por parte del Estado, también obliga a una mayor coordinación del sector privado con todas las instancias públicas.

En relación a preservar la fitosanidad, el presidente de Asoex enfatizó que es un aspecto estratégico para la sustentabilidad de la industria frutícola exportadora, porque “ya no somos la otrora denominada isla fitosanitaria”, por lo que han propuesto al Gobierno fortalecer la gestión en este ámbito avanzando en un innovador modelo de colaboración público-privado, donde se sumen los aportes públicos y privados, para realizar un trabajo de mayor envergadura y dinamismo, y esperan que la implementación sea en el corto plazo.

Paro portuario

Durante la cuenta pública no podía estar ausente la actualidad que están viviendo los exportadores, respecto al paro portuario. Al respecto Bown aseguró que en los últimos 20 años, la no solución concreta y permanente a una actividad de relevancia para el comercio exterior ha significado millones de dólares de pérdida para el sector. “Esta situación requiere de algo que hemos preconizado, solicitado e implorado en los últimos 20 años, y que cada Gobierno ha postergado en forma innecesaria”, aseguró el dirigente. “Van a continuar los problemas con nuestros puertos si es qe no abordamos la elaboración de una ley larga de puertos que considere dos fundamentos elementales. Primero la definición de responsabilidades claras para cada actor, así como sanciones ejemplares respecto de su no cumplimiento. Y en segundo lugar, un trato equitativo respecto de cada uno de sus componentes: concesionarios, trabajadores y Estado”. A lo anterior, sumó la necesidad de contar con un sistema de solución de controversias aceptado por las partes.