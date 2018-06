Desde siempre con la ovalada

Juego al rugby desde los siete años. Comencé jugando por la Católica y luego por el Stade Francés. Durante mi época escolar, y debido a que el colegio así lo exigía, tuve que dedicarme al basquetbol, dejando el rugby por algunos años, pero siempre con la ilusión de volver a practicarlo. Y así, luego de una larga negociación con el director del colegio, logré que me permitiera jugar al rugby en vez del basquetbol. A los quince años, ingresé al Prince of Wales Country Club, club inglés ubicado en Santiago y con larga tradición en este deporte.

El rugby ha sido mi pasión. Lo jugué en el Country Club desde la Categoría Infantil, pasando por la Juvenil y terminé jugando por el primer equipo, en el campeonato de primera división de Chile. También tuve la oportunidad de representar a Chile al ser seleccionado nacional. Este deporte me ayudó a formar el carácter, me preparó para la vida, me enseñó mucho del trabajo en equipo, de humildad, respeto, tolerancia y me entregó muchos otros valores que aún conservo y que me han servido en la vida familiar y laboral. También es aquí donde conocí a mis mejores amigos, que aún mantengo.

A pesar de todos los años que lo he jugado, sólo he tenido lesiones menores. El rugby es un deporte de contacto, con mucho roce y golpes, pero es muy seguro, ya que se trabaja duramente el estado físico y la técnica. Es por esto que además del entrenamiento semanal, voy al gimnasio durante la semana y troto los fines de semana.

La camaradería es parte importante en este deporte. Siempre que se termina un partido, viene un “tercer tiempo”, que es un almuerzo al que se invita al equipo visitante, que genera un ambiente de amistad y sana camaradería. Con muchos de los jugadores de otros equipos todavía nos seguimos encontrando en la cancha. La familia también es parte fundamental en este deporte y siempre está incluida. Desde mis inicios, tanto las pololas y quien hoy día es mi señora me acompañaron a todos los partidos, y por supuesto mis hijos también, que felizmente lo practican en el colegio, lo que me llena de alegría y satisfacción. No me pierdo ningún partido de ellos, sin importar donde sea.

Ya con 47 años, sigo jugando al rugby en el equipo Old Gold del Country, pero solo de manera recreativa. Todos los jueves, y sin importar el clima, nos juntamos en el club a entrenar los mismos que hace treinta años, para después compartir una comida donde nos ponemos al día de las últimas noticias y ya organizamos el próximo partido.

Carlos Enberg Mage, Gerente de Investigación y Desarrollo de KWS.