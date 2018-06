Después del oro verde

Un consumo mundial en constante aumento y una demanda insatisfecha y dispuesta a pagar. Se trata de dos factores que al juntarlos generan el mejor de los mundos. Y esto es precisamente lo que ha experimentado la industria de la palta, que se encuentra sin dudas en su era dorada. Pero, ¿hasta cuándo podrá gozar de este escenario? ¿Y después? Todo apunta a que puede incrementar la competencia por lo que las decisiones pasan por aumentar los rendimientos y controlar los costos. México es el líder indiscutido a la hora de hablar de paltas, país que abastece a Estados Unidos, Europa y que también hace un tiempo llega a Japón. Sin embargo, la temporada pasada estuvo alrededor de un 10% abajo en términos de producción —que dado su volumen, es muchísimo—, panorama que se repite en los distintos países productores. Estados Unidos y España estuvieron más bien bajos al igual que Sudáfrica. A todos ellos se suma Chile, que si bien no tuvo una mala producción, tampoco fue récord. Un mismo escenario que, a su vez, tiene una misma causa: los factores climáticos, con temperaturas excesivas y fríos inoportunos en otras épocas.

En un contexto en que la palta es uno de los productos de moda, con un consumo creciente basado en la difusión de los beneficios que representa para salud y ante el descubrimiento por parte de nuevos países, como China, bien vale decir que este es un momento especial.

¿Cuánto queda de la era dorada?

Así es como se ha formado una positiva coyuntura pero que, según consignan varios, no es permanente. ¿Cuánto quedará? El productor Guillermo Correa califica los últimos dos años como muy buenos, en los que coincidió que Estados Unidos tuvo menos volumen y también México en la época temprana, cuando comienza Chile. Sin embargo a su juicio no se trata de algo proyectable en los próximos años por lo que enfatiza que si no ocurre ningún efecto climático en estos países, debiera ser un año normal en cuanto a volumen y precio. A juicio de Claudio Hernández, asesor técnico de Propal, se trata de algo difícil de predecir, pero aclara que si la demanda mundial continúa aumentando por sobre el crecimiento productivo, la época dorada durará un buen tiempo. Y es que una gran diferencia entre la palta y otras frutas que pasan por buenos momentos es que no se trata de una moda pasajera, sino de un alimento que forma parte de los hábitos de consumo.

Por su parte, para el productor Walter Riegel se trata de una situación que se va a normalizar dado el mayor nivel de competencia con que se va a contar en los próximos años. Los crecimientos corresponden a una mayor producción y bajo ese escenario es que se podría sobrepasar la demanda. A su juicio es precisamente lo que va a ocurrir, dadas las tasas de crecimiento de países como Perú y Colombia. Así es como estima que en cinco años más el negocio se va a normalizar y especifica que “la palta va a ser un fruto más, un negocio atractivo pero no va a ser lo que tenemos hoy”.

Precisamente Perú y Colombia son los países que suenan cada vez más al hablar de paltos. ¿Son realmente una competencia? Las opiniones son diversas pero todas confluyen en algo: cuentan con un gran potencial de crecimiento, mientras que el avance de Chile se ha visto algo limitado.

Perú: Un complemento

La estimación apunta a que en los últimos ocho años Chile ha reducido las hectáreas en producción en alrededor de 6.000, lo que se atribuye principalmente a la gran sequía que ha afectado a los productores. Este es el análisis que realiza Andrés Ramírez, socio de Agrícola Ocoa Ltda, quien a esta problemática agrega la poca preocupación del Estado en construir embalses que puedan mejorar la situación y así asegurar la dotación de agua principalmente a los pequeños y medianos productores que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo.

A juicio de Hernández la industria del palto en Chile está madura ya que es un rubro que lleva cuarenta años produciendo a modo industrial y alrededor de treinta con una presencia protagónica en los mercados. “Esto quiere decir que las zonas productoras de palto ya se han estabilizado en su superficie productiva, donde en los años secos incluso han disminuido fuertemente las hectáreas en producción (IV región y el norte de la V principalmente). Efectivamente la incerteza hídrica es la variable que más condiciona los nuevos proyectos entre la RM y IV regiones, y por lo mismo hoy se están mirando con buen interés zonas de la VI e incluso VII regiones para desarrollar nuevos proyectos”, explica. Precisamente las restricciones de agua y suelo son las que para Walter Riegel han impedido que Chile sea capaz de crecer a la par de la demanda, lo que a su juicio ha generado que muchos estén mirando hacia Perú y Colombia. Ambos países siguen plantando a un ritmo muy alto, propio de una industria joven. Ello es lo que a juicio de Hernández les genera un gran potencial, que va de la mano con las obras de irrigación y fomento por parte del Estado. Particularmente sobre Perú, Ramírez proyecta que va a continuar creciendo pero a un ritmo algo menor de lo que se ha conocido a la fecha, aunque destaca que cuenta con muchas zonas interesantes que desarrollar y con incentivos del Estado. Pese a su crecimiento, más que como una competencia, en la industria se ve como un complemento ya que Perú termina en agosto, que es cuando Chile recién comienza. Y es más, para Correa se trata de algo que beneficia a nuestro país ya que el hecho de que tenga más volumen va abriendo el mercado para Chile.

Colombia: ¿Una futura competencia?

La situación cambia al referirse a Colombia, país que proyecta llegar a las 30.000 hectáreas este año. Riegel destaca que una vez que Perú y Colombia tengan producciones firmes y estables, pueden contar con un abastecimiento al mundo entero durante todo el año. “Por clima las producciones de esos países son complementarias, entonces pueden producir prácticamente los doce meses del año. Colombia está muy cerca de los mercados, mucho más que nosotros; entonces ahí yo no veo un peligro pero sí una competencia muy fuerte en volumen”, profundiza. Colombia es la zona con más futuro para crecer. Y es que cuenta con mucho suelo disponible, buen clima, agua suficiente de buena calidad y muy bajo costo, además de mano de obra calificada. Así es como se refiere Andrés Ramírez al país reconocido por su café y que lo llevaron hace tres años a invertir ahí.

Este es el primer año con producción, y según cuenta, se cumplen los pronósticos en estos términos y en costos por kilo producido. “Colombia tiene mucho por crecer en la industria de paltas, está aprovechando muy bien su oportunidad de desarrollo rural, como los incentivos tributarios y de contratación de mano de obra e inversión concesionada en infraestructura vial y portuaria”, comenta Ramírez, quien se cuestiona si Chile será capaz de ser un complemento de este país en el futuro.

Al respecto indica que durante 2017 tres grandes empresas productoras exportadoras de Perú compraron tierras en Colombia para iniciar operaciones y estar produciendo paltas el año 2020. Se trata de alrededor de novecientas hectáreas en la zona de Antioquia, cerca de Medellín, lo que a su juicio indica que en Perú también piensan que el complemento de ellos es Colombia y no Chile, por fechas de producción y rentabilidad de la inversión.

Todo este escenario para muchos corresponde a una futura gran competencia que está comenzando a forjarse. Pero para Hernández no hay que mirarlo como tal, y menos como un golpe al ego, sino como un aliciente para no quedarse atrás y continuar apostando por el cultivo. “En Chile tenemos las condiciones para producir palta Hass con altos rendimientos, además de que contamos con el prestigio de una fruta muy limpia, inocua, de altísima cal dad interna y que llega en excelentes condiciones hasta los mercados más lejanos. Sólo debemos mirar del punto de vista edafoclimático si se dan las condiciones idóneas para el cultivo. El mercado está, seguirá demandando palta por un buen tiempo y el consumo mundial sigue en aumento al incorporarse nuevos países que hasta hoy no conocen la Hass, como Brasil, India y todavía gran parte de China, Es decir, en este mercado cabemos todos y todavía hay mucho espacio para ganar”, sintetiza.

Con este aliciente de fondo y la proyección de que el negocio se va a tender a normalizar, los productores debieran tomar una serie de medidas que pasan principalmente por el control de costos.

Producciones caras

Si se mira la topografía del país, dónde se está plantando y los costos de impulsión en agua, comparado por ejemplo con Colombia, donde prácticamente no riegan, los costos locales son mucho más altos. Bajo este panorama el análisis que hace Walter Riegel es que básicamente las medidas que deben tomar los productores pasan por producir a precios más razonables. “Diría que todo lo que son impulsiones muy caras, elevaciones de agua a mucha altura para terrenos relativamente pequeños que son los que tenemos en Chile y con pendientes muy fuertes, va a pasar la cuenta porque va a ser caro producir ahí. Va a ser caro por la impulsión, costo de energía y mano de obra, que en esas pendientes también es menos eficiente”.

Subir la producción por hectárea para de esta manera bajar el costo del kilo producido es la medida que se debe tomar a juicio de Andrés Ramírez, quien añade que se trata de uno de los más altos de la región. A ello suma el hecho de que como país se debe organizar de mejor manera y asegurar el abastecimiento de agua para todos: consumo humano, agricultura y minería, junto con continuar mejorando la calidad. La estrategia a juicio de Claudio Hernández también debe pasar por incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de la fruta, para lo que hay dos factores que cobran vital relevancia: la incorporación de nuevas variedades tipo Hass y portainjertos que por genética produzcan más fruta y de mejor calidad.

Hass, la gran reina

Existe una preferencia indiscutida a la hora de consumir paltas y se trata de Hass. Por ello es que las de este tipo son las que encabezan el recambio varietal que está sucediendo a nivel mundial, donde sin embargo también se encuentra la GEM. Esta es una variedad que lo tiene todo productivamente, afirma Hernández, ya que cuenta con altos rendimientos por hectárea, grandes calibres y un muy buen sabor de la fruta, además que corresponde a un árbol poco añero con una forma compacta que se adapta a las altas densidades sin un manejo tan intenso de reguladores de crecimiento. Sin embargo, tiene un único problema: no es Hass.

“Hoy los grandes países que están consumiendo palta se van por Hass y esta es una fruta que visualmente no entra como tal. Es una variedad relativamente nueva que está recién introduciéndose en los mercados por lo que todavía es una noticia en desarrollo. Pero los primeros indicios es que la gente sigue prefiriendo Hass”, comenta.

Entre las principales diferencias que se pueden advertir entre ambas se encuentra la piel. Si la de Hass es rugosa, la de GEM es lisa, lo que según consigna Hernández puede influir en su comportamiento de postcosecha. Otro aspecto que las distingue son las lenticelas, que en el caso de Hass son negras y se confunden con la piel; mientras que en GEM son de color amarillo verdoso. Este tipo de características hacen que se trate de dos frutas muy fáciles de diferenciar a simple vista, a lo que se suma su forma: la primera es redonda y la segunda más aperada. Así las cosas, la Hass seguirá siendo la reina. Ese es el consenso que existe en la industria, por lo que no se necesitaría todavía un recambio. Sin embargo a nivel mundial destacan dos variedades tipo Hass que en Chile aún se están evaluando.

Se trata de Carmen Hass, de origen mexicano, y Maluma Hass, proveniente de Sudáfrica. Hernández explica que la primera de ellas reflorece bastante y que en México por ejemplo da dos cosechas muy marcadas en el año. La define como una variedad muy productiva siempre y cuando esas refloraciones puedan llegar a cuajar y las flores, a término. Como una Hass por donde se mire es como se refiere a Maluma Hass, la que tiene una cosecha más anticipada que la normal, es productiva y poco añera. Y es que se trata de un árbol compacto, con forma de pino que también se adapta a huertos de alta densidad.

A estas características, Isabel Vergara, dueña del Vivero Huerto California, suma que posee buen calibre y es más resistente al frío y las plagas debido a su cáscara. “Es una muy buena opción para que compita con Hass pero también se cosechan en distinta época”, aclara. A nivel nacional hoy en día se encuentran planes pilotos de ambas variedades para así analizar cómo se comportan bajo nuestras condiciones climáticas.

El camino a seguir

En medio de todo este escenario, Chile se encuentra con un buen negocio, pero en el que en muchos casos los niveles productivos son bajos. Y es que en algunas ocasiones se produce en condiciones desfavorables en términos de clima, suelo y agua, por lo que una solución pasa porque las nuevas plantaciones o replante evalúen de mejor forma estos factores.

Así, el análisis que hace Raúl Ferreyra, investigador de INIA, es que hay pocos nuevos lugares en Chile donde se den condiciones óptimas de suelo, clima y agua para el desarrollo del palto. “Para las nuevas plantaciones hay que buscar áreas donde las bajas temperaturas, las características del suelo y dotación de agua no sean una limitante para la implementación de este cultivo. Se han realizado plantaciones más al sur cerca de la costa, se están buscando nuevas áreas con microclimas favorables para esta especie, pero no es fácil encontrar nuevas zonas que permitan el desarrollo del cultivo”, explica y agrega que el camino a tomar para aumentar la oferta de fruta chilena es aumentar la productividad.

Junto con ello otra temática que se debe analizar es el diseño de huerto, un factor relevante en este frutal, ya que se trata de un árbol que si no tiene limitantes de suelo y agua prácticamente no deja de crecer, por lo que fácilmente cae en emboscamiento. El diseño de alta densidad va de la mano con la cosecha temprana, según consigna Hernández, justamente para podar temprano en la primavera, mantener los huertos iluminados y no caer en el emboscamiento, que es sinónimo de añerismo y bajos rendimientos.

“Hoy en día el negocio de la palta en exportación y mercado interno apunta cada vez de forma más clara a cosechas largas. Por ejemplo, a nivel internacional, los mejores precios se alcanzan de enero en adelante y llegar con palta en esa época del año implica que la poda se atrasa porque estás con la cuaja nueva ya presente en los árboles. Entonces, las podas son menos intensas y ejecutadas en verano. Estas situaciones en altas densidades son complicadas de manejar porque hay un alto riesgo de caer en emboscamiento”, comenta Hernández.

Bajo este escenario y sumado a que representa un uso intenso de controladores de crecimiento, el experto indica que muchos huertos se están volviendo a plantar de manera tradicional, con densidades de 600 plantas por hectárea, e incluso menos. En opinión de Ferreyra, en las nuevas plantaciones se debe optar, en la medida de lo posible, por un diseño de huerto que permita aplicar los fungicidas (cobre) en forma más fácil y eficiente, además de optimizar la cosecha.

Con el paso del tiempo la tendencia en los distintos sectores frutícolas apunta hacia el recambio varietal, pero en el caso de la palta es precisamente el punto que pareciera mantenerse: la Hass seguirá reinando tanto en el mundo como a nivel nacional. Hoy está pasando por un muy buen momento y, si bien el sector va a tender a normalizarse, es un rubro que seguirá siendo rentable.

Sin embargo se debe abrir bien los ojos, mirar con atención lo que pasa alrededor y controlar los costos para que la palta de Chile siga reinando como lo ha hecho hasta ahora.