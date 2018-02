Difícil, pero no imposible

Un cultivo estrella a nivel mundial en cuanto a consumo y usos, pero con muchas restricciones en términos productivos. Y es que el almendro es una especie que no puede plantarse en cualquier zona climática, lo que ha llevado a un desincentivo por sus plantaciones a nivel nacional.

Hoy en día los californianos sacan unos 3.200 kilos de pepa por hectárea, lo que les basta para convertirlo en un negocio súper rentable. ¿Qué pasa en Chile entonces? Para Cristian Manterola, gerente comercial de Parmex, la respuesta es simple: se está produciendo mal. Y es que se han plantado variedades de almendro que no se encuentran acorde a la realidad climática de la zona donde se plantaron. Su floración muy temprana es el principal problema que posee este cultivo, lo que lo convierte en uno muy susceptible a las heladas. “Son árboles polinizados por abejas y que además necesitan de variedades polinizantes. Para más remate florece súper temprano en la primavera por lo que siempre está expuesto a heladas o lluvias durante su polinización. Las abejas no vuelan con bajas temperaturas y menos con agua; por lo tanto es súper difícil producir almendras”, analiza Manterola.

Si bien Chile cuenta con climas aptos para la producción de este cultivo, existe una falta de combinación que juega en contra: donde hay clima no hay agua y donde hay agua no hay clima, consigna Álvaro Jiménez, ex presidente de Chilenut. ¿Dónde entonces se puede producir a nivel nacional?

Un cultivo libre de heladas

Zonas donde el periodo libre de heladas sea el mayor posible. Allí es donde a juicio del asesor Jean Paul Joublan se debe plantar el almendro en Chile. “Estamos hablando de zonas más bien cercanas a la Región Metropolitana, 100 kilómetros al sur máximo y 100 kilómetros o más al norte, dependiendo de la disponibilidad de agua”, comenta. Con esta postura coincide José Antonio Poblete, gerente comercial de Viveros Requínoa, quien señala que las zonas agroclimáticas donde mejor se expresa el almendro son aquellas libre de heladas o donde estas sean muy suaves. “Se buscan sectores que no tengan influencia marina debido a que existen nubosidades matinales que afectan la floración. Además se requiere de horas frío, alrededor de 550 horas frío”, aclara.

Un clima ideal para el cultivo del almendro, a juicio de Manterola, lo presenta la zona de Ovalle, donde recuerda que hace un tiempo hubo un gran auge de plantaciones. Un factor positivo es que no cuenta con tantas heladas primaverales —desde finales de julio hasta parte de octubre—, pero sin embargo se ha visto afectada por la sequía. Y es que el almendro, con menos agua puede que se salve, pero sin agua no funciona.

Soluciones alternativas

La variedad más utilizada a nivel nacional es precisamente la que se ve afectada por este tipo de problemas, y es que la Non Pareil requiere de polinizantes. Sin embargo existen una serie de soluciones para poder desarrollar mejor este cultivo. Una variedad autofértil, que no tiene los problemas en floración podría ser una opción para enfrentar el panorama que vive el almendro. En esta categoría destaca Independence, la que se ha plantado masivamente en California, llegando a más de 7.000.000 de plantas al año. Según consigna Juan Enrique Concha Ureta, vicepresidente de Viveros Requínoa, a nivel nacional se encuentra en huerto desde 2012, y se ha comportado de la misma manera que en Estados Unidos. “Las principales ventajas de esta variedad es que es autofértil, y es más productiva y consistente en la producción que la Non Pareil”, señala. España corresponde al segundo productor de almendras a nivel mundial —situándose por debajo de Estados Unidos—, y en el escenario de buscar variedades alternativas cobra vital relevancia. Como cuenta Álvaro Jiménez, se encuentran desarrollando nuevas plantas de floración tardía que pueden cambiar bastante el mapa de producción en Chile. en Chile. Siguiendo la tendencia de Europa, Agromillora se encuentra fomentando la plantación de almendros en Super alta densidad (SHD), totalmente mecanizables para tener precocidad, estabilidad productiva, y bajar los costos con el objetivo fundamental de incrementar la rentabilidad del negocio. Según indica Mauricio Zúñiga, responsable comercial de la filial de Agromillora en Chile, uno de los aspectos principales de las nuevas variedades de floración tardía, es que florecen desde inicios hasta fines de septiembre, lo que permite disminuir en forma considerable los riesgos de heladas en floración. Se trata de las variedades Soleta, Belona, Avijor y Vialfas; todas autofértiles y que ya se encuentran disponibles para el mercado. “Tenemos ensayos y productores con plantaciones en super alta densidad en la sexta región, y además estamos iniciando la puesta en marcha de ensayos en Cauquenes, Chillán, Los Ángeles, Temuco y Osorno, podemos ser una gran alternativa para zonas inexploradas para el almendro”, añade.

No hay que inventar nada, sencillamente Chile debe copiar lo que se hace afuera, pero copiarlo bien. Este es el análisis que realiza Manterola, quien profundiza que junto con elegir una buena zona de plantación, se debe hacer una buena selección de los injertos y viveros con los que se va a trabajar. La realidad nacional requiere de algunas condiciones especiales para el positivo desarrollo de este cultivo. Con el clima como la gran piedra de tope, sólo queda mirar a los referentes, y encontrar las oportunidades que permitan que el almendro gane una mejor posición.