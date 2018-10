Diseño de confianza

La eficiencia ya no es un lujo al que sólo apuntan los agricultores top sino una condición para todos y cada uno de los campos chilenos y sus labores. Para eso, la maquinaria es un aliado infaltable, en donde los tractores representan sin dudas el principal símbolo. Kubota ha sabido advertir esta necesidad y por eso los tractores que ofrece llevan esta cualidad como estandarte.

Fernando González asumió como gerente general de Southmaq, representantes de Kubota en Chile, tras haber recorrido un largo camino dentro de la empresa, en diversas áreas, por lo que puede decirse que conoce cada detalle de la marca japonesa. Según sus palabras, las claves que definen a estos tractores son su muy bajo porcentaje de fallas para así lograr mayor cantidad de horas de trabajo operativo, gracias a su simplicidad mecánica, diseño de fácil manejo, un rendimiento excepcional, por último, pero no menos importante, su origen japonés, que es sinónimo de calidad. “Hoy tenemos que responder a los distintos requerimientos de potencia, capacidad hidráulica y dimensiones que se están implementando en los campos”, explica González sobre las demandas de maquinaria y añade que hasta los 120 HP de potencia, Kubota es el tractor más vendido en EE.UU.

De acuerdo a González esto se explica en gran parte por la eficiencia de nivel mundial que logran estos tractores. “Poseen una mayor eficiencia en términos de consumo de combustible, con un alto caudal hidráulico y, en casi todas las versiones, poseen inversor hidráulico, lo que permite mayor vida útil al sistema de transmisión; además al ser más mecánicos y menos eléctricos baja la tasa de fallas”. Para el nuevo gerente, este último punto es vital si se considera que de poco sirve la alta eficiencia en un aspecto si el tractor pasa más tiempo dentro del taller que en terreno. “Los productores deben considerar la tasa de falla que poseen las maquinarias, ya que el objetivo es que el tractor esté más horas operativo. A menor tasa de falla, mayor tiempo se encuentra trabajando el tractor. Si un tractor es eficiente, puede producir más a un menor costo”.

NUEVOS DESAFÍOS

Hoy el impacto ambiental suena más fuerte que nunca y la maquinaria no se ve ajena a este fenómeno; las normas de emisión son cada día más rigurosas y eventualmente llegarán a los campos. Actualmente en la UE y EE.UU. obligan a los fabricantes a tener sistemas más limpios, por lo que las normas de motores, como la norma Tier, hoy son un “must”.

Así lo indica González: “Hoy día la ley es poco clara sobre este punto, sobre todo en el agro. Los estándares son cada día más altos para poder diferenciar la fruta, ya no es solo tamaño, color, duración, sabor; sino que las buenas prácticas dentro del campo empiezan a marcar la diferencia, el control de emisión e incluso el nivel de ruido que generan los motores es y será un factor diferenciador entre campo y campo”.

Kubota es el motor diesel más vendido del mundo hasta los 120 HP, por lo que sus estándares de emisiones y ruidos son de primera línea, sin ir más lejos, todos los equipos comercializados por Southmaq tienen certificación de emisiones y ruido.

Otro de los nuevos desafíos que enfrenta la empresa pasa por continuar el crecimiento que han tenido los últimos cuatro años, fundados en la calidad del servicio técnico y que para el nuevo gerente general son la clave. “Hoy nuestra consigna es ser la mejor empresa de servicios del rubro, así que hay muchas cosas por hacer”. González concluye: “Sabemos que estamos vendiendo un producto que es extraordinario y para acompañar este producto tenemos que hacer collera con el servicio técnico. Eso es lo que hace la diferencia, porque un tractor puede ser bueno, pero si el servicio técnico no acompaña al agricultor o no está siempre presente, no sirve. El tractor tiene que estar siempre haciendo la pega”.