El Griego y sus hermanos de ruta

Antes de aprender a andar en bicicleta ya andaba en moto. Primero fue la bicimoto, después moto y ya enduro los fines de semana con los amigos hasta que a principios de los 90 pude comprar mi primera Harley Davidson. Era tan vieja que se caía a pedazos, pero era una Harley.

Éramos muy pocos los harlistas en ese tiempo, todos nos conocíamos. Mi hijo e hijas nacieron escuchando el sonido de una Harley. A veces era la única forma en que se quedaban dormidos. Desde que tenían 4 años todos andan en moto y son fanáticos de salir conmigo y mi grupo.

A veces la gente nos ve en las calles, co n nuestras motos grandes y ruidosas, todos tatuados y con cara de malos, pero la verdad es que somos una familia unida por la amistad y el enorme cariño por las motos. Es difícil que alguien entienda que a veces nos podemos ir por el día a La Serena, Concepción o donde sea, sólo por andar en moto y nada más.

Nuestro grupo se llama “Brothers to the end”. Somos todos antiguos motoqueros, con edades que van desde los 40 a los 70 años y en donde participan también nuestras mujeres e hijos, quienes son parte activa de nuestros paseos, fiestas, bautizos de nuestras nuevas motos, etc. Da lo mismo cuánta plata tienes, de qué familia eres o cuál es tu profesión: somos un grupo de hermanos de ruta y cuando alguno tiene un problema, del tipo que sea, estamos todos para apoyarlo y a su vez todos podemos recurrir a cualquiera.

Cada uno tiene su nick por el cual es conocido en la ruta y en el mundo motoquero. Rara vez saben tu nombre real, pero sí tu nick. Yo soy El Griego, y en nuestro grupo hay un Calavera, Pharaon, Dhartagnan, Camionero, Sensei, Almirante, Capitán, Viagra, etc. Gastón Cardemil es director ejecutivo de Grupo Esparta, dentro del cual está Agrocomercial Valle Arriba.