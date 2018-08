El lazo irrompible

Desde que tengo uso de razón que la naturaleza y el contacto con el medio ambiente me han cautivado. Con mi abuelo Víctor (que en paz descanse) y mi padre, también llamado Víctor y al que también le apodan Chico Torres, empecé a compartir los maravillosos momentos de la pesca y la caza a mis cuatro años de edad. Lo primero fue la pesca, con las inolvidables salidas al lago Rapel y Peñuelas, donde acompañaba a mi viejo con sus amigos como un miembro más de su club de pesca y caza. Ahí conocí los gusanos tebo, que al principio me costaba mucho manipularlos y colocarlos en el anzuelo, aprendí a empatar anzuelos o hacer armadas. ¡Hasta hoy, a sus 87 años, papá me las lleva hechas! Me gustaba el rito de levantarse temprano, armar los campamentos, planificar el viaje el día anterior, el cocaví y los infaltables huevos duros y el pollo asado que nos acompañaban en todos nuestros viajes. Nos internábamos en el lago con los botes para buscar mejores cotos de pesca que casi siempre se coronaban con un buen número de piezas capturadas, “cauques” como les dicen, o el más común, el pejerrey argentino. En el mar sacábamos jureles, caballas, lenguados, corvinas, entre otros. Esperábamos en las rocas a que la marea subiera y ahí quedaban, en las rocas, los famosos pejesapos, que pescábamos con ganchos para después hacer exquisitas sopas de ese pez, que son muy reponedoras.

Pero lo más importante que dejan los muchos momentos vividos es la gran conexión y los irrompibles lazos que se crean con los padres y los hijos a través de la comunicación, las experiencias compartidas, escuchar a los adultos y sus increíbles historias, que muchas veces parecen irreales, pero que sucedieron (otras no, je). Queda además el recuerdo de los campeonatos de pesca entre los clubes, con premios, medallas, copas y regalitos.

Una vez que guardábamos las cañas, nos esperaban los asaditos. El famoso tercer tiempo no sólo es muy relajante, sino que reconforta y unifica. Ese era el momento de sentir los abrazos de mi padre, sus consejos llenos de sabiduría, su ejemplo, su apoyo, su incondicional amor y enseñanzas sin límites, que han hecho de la experiencia de la pesca para mí, un mundo que jamás dejaré de lado y donde siempre se aprende algo nuevo. Por eso es que esas salidas siguen hasta el día de hoy, con mi padre, mis hijos Tomás, Diego y Benjamín y, por supuesto, los grandes amigos de siempre.

Víctor Torres es Representante Técnico Comercial zona Centro Sur de Biogram.