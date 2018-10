El mundial de ganadería

A poco de entrar al recinto de la exposición Space 2018, en Rennes, Francia, queda clarísimo el motivo que convocó entre el 10 y el 13 de septiembre a los más de 110.000 visitantes de 120 diferentes países en la 32° versión de esta exposición. Al bajar del bus que nos lleva desde el centro de la ciudad hasta las instalaciones del Parc Expo se escucha el mugir de ovinos y bovinos de leche y carne. Son sin lugar a dudas los verdaderos protagonistas del evento. Bretaña, la región en donde se ubica Rennes, tiene origen celta y una larga y ancestral tradición agrícola y ganadera, y de alguna manera tiene también el poder de convocar una vez al año a lo más granado de la industria de bovinos, cerdos y aves de Francia y del resto de Europa. Cerca de 1.500 expositores de 42 diferentes países y de los más variados productos y servicios que atienden a este sector, desde pymes locales hasta grandes multinacionales, se dan cita durante cuatro días para crear un impresionante espacio de encuentro, comercio y relacionamiento para esta industria.

La feria en sí es imponente por su gran infraestructura, que está convenientemente divida en recintos de conferencias, pero sobre todo en exhibición de productos y servicios. De los más de 160.000 metros cuadrados (16 hectáreas) con que cuenta el total de la feria, unos 120.000 están dedicados a la exhibición, por lo que encontramos once naves gigantes con cientos de stands de empresas ávidas por contactar a nuevos clientes y hacer presencia corporativa con sus productos y servicios. Hay empresas de áreas tan diversas como mejoramiento genético, inseminación, energías alternativas, robótica, construcción gruesa y equipamiento de edificaciones especiales para producción agropecuaria, equipamiento multiespecies para estos mismos edificios como ventilación y equipos para la sanidad y bienestar animal, alimentación y nutrición, maquinaria agrícola tanto para la producción de raciones alimenticias para animales como para la producción agrícola e industrial de los principales ingredientes de estas formulaciones.

Se destinaron pabellones completos para la exhibición de las diferentes razas animales según su propósito. Llama la atención ver a empresas que son principalmente proveedoras de otras industrias y mercados. Empresas que uno no esperaría encontrarse como Oracle, KPMG, Microsoft y otras que de alguna manera han aprovechado la especialización de nicho y desarrollado soluciones y software para la gestión específica de estos procesos industriales y el manejo de sus instalaciones. Todo lo imaginable que podamos suponer que necesita la industria de crianza animal, de engorda o lechería y subproductos está presente en Space con una preocupación innegable por la segmentación y el detalle en el sentido que no falte ninguna fracción del encadenamiento productivo. Encontramos también muchas empresas de maquinaria agrícola y servicios conocidas por nuestro medio local como Massey Ferguson, Kuhn, Kubota, De Laval, Fancom y otras con una importante presencia.

El público es diverso, pero se nota de alguna manera la herencia bretona de agricultores locales, que se amplía sin duda cuando observamos que la muestra va más allá de lo que localmente se puede producir. Se advierte con facilidad que está presente gran parte de los agricultores importantes de la industria francesa y europeos, más allá de que la impronta de la feria sea global, dada la presencia de empresas y personas provenientes de 120 países del mundo.

GENÉTICA A LA FRANCESA

Cabe destacar la preocupación por el mejoramiento genético a través de un impresionante despliegue de razas, concursos y competencias para mostrar los mejores ejemplares y el resultado de este mejoramiento. Este año la principal muestra denominada “Challenge France” se ha centrado en la raza Holstein de leche. En el segmento de las razas de carne, Parthenaise ha sido elegida para competir entre sus pares a nivel europeo. Y en cuanto a especies caprinas la raza Roussin ha tenido un especial protagonismo para competir a nivel nacional. En este sentido se han dividido las competencias en once niveles interregionales de raza y también en remates de animales multipropósito. En total 750 animales compiten durante los cuatro días de la feria para llevarse el trofeo por categoría; cifra de la que 550 corresponden a animales de carne de 13 razas diferentes, y 200 a caprinos y ovejas de doce razas. Simmental es una raza de ganado que desde hace algunos años se posiciona como una excelente alternativa para los que quieran producir con doble propósito. Es una raza fuerte, con buena masa corporal, y por lo tanto buena producción de carne, pero que además logra buenos rindes lecheros. La producción de leche es un poco menor a la de raza Holstein pero con más grasa y proteína, la carne es mucho mejor que cualquier otra raza exclusiva de leche, produciendo mayor cantidad y mejor calidad de carne.

FEEDBACK PARA MEJORAR

Para Camille Vial, Técnico en Mejoramiento Genético e hija del flamante recién elegido presidente de Simmental Francia, Laurent Vial, estar en Space ha sido siempre casi un deber; además le asigna una gran importancia al momento de compartir los avances en mejoramiento con los criadores locales, o franceses en general, y lo describe así: “Estar todos los años en Space nos ha hecho tomarle el pulso a los acontecimientos y experiencias de nuestros criadores. Estoy completamente segura de que la motivación para ir más allá, como investigadores y técnicos, así como los resultados como empresa no llegarían a los actuales niveles sin la realimentación que se produce aquí. El desarrollo de la raza no sería el mismo”.

Para Yvon Lintauff, Gerente General de la conocida empresa multinacional holandesa Fancom, en el área de desarrollo, automatización y control de sistemas de clima y alimentación animal para la industria ganadera, estar presente en Space es vital y lo ha sido desde el inicio de esta feria, a la cual han asistido ininterrumpidamente como expositores desde hace 32 años. Lintauff lo expresa con claridad: “Queremos mostrar los avances de nuestros programas de investigación y desarrollo y su resultado en nuevas tecnologías que año a año realiza la empresa; nos sirve además para obtener de primera fuente un feedback de nuestros clientes.

Estamos todos en un mercado muy competitivo y todos nuestros competidores están aquí y debemos mostrar regularmente lo que hacemos. Así de simple. En todo caso estamos felices de estar aquí todos los años y es un placer encontrarse con nuestros clientes que finalmente son los que nos pagan”.

Una cosa es la importancia de la feria como espacio de encuentro y relacionamiento para empresas y productores y otra muy distinta es la percepción a nivel del público general como consumidores. Sean estos bretones, franceses o europeos, las preocupaciones sobre los problemas y desafíos del sector y cuán preparado está para resolverlos son las mismas que en el resto del mundo y las que de alguna manera motivaron a Mundoagro a realizar también la I Cumbre Internacional de Bioinsumos en Chile durante el mismo mes de septiembre.

Consecuentemente, uno de los aspectos de la industria que se percibe claramente, en todo Francia y el resto de Europa, es sin duda la preocupación que existe en el público por consumir productos no solo más sanos en el sentido de que no contengan residuos tóxicos o hayan sido producidos con la intervención de un exceso de hormonas, antibióticos u otros químicos, sino que también se percibe la preocupación por el bienestar animal, algo muy presente en esta feria. Al respecto, Lintauff indica: “Estamos en Rennes, una gran ciudad que parte de su infraestructura y desarrollo se lo debe a la agricultura y la ganadería, y sin embargo sus habitantes no tienen una buena imagen de esta industria. En el pasado en esta región se explotó la agricultura y ganadería de manera muy intensiva y esto ha provocado en la gente la percepción de que esta industria ha contribuido, erróneamente a mi parecer, a la contaminación ambiental y otros problemas como la polución, que bajo mi punto de vista también son atribuibles a la ciudad en general y a otras industrias. Pienso en verdad que todos somos, como seres humanos, responsables de estos problemas, no solo la agricultura y ganadería”.

DE FIERROS E INFRAESTRUCTURA

La empresa japonesa de tractores Kubota considera esta instancia de encuentro como una inmejorable oportunidad para dar a conocer su línea de productos para el área ganadera. Para Guillerme Bernard, Gerente Regional de Ventas de Kubota Europe, esta es la ocasión para reunirse con todos sus distribuidores franceses. “Consideramos a Space como una de las ferias ganaderas más importantes de Europa y por eso convocamos a todos nuestros distribuidores locales de Francia y les pedimos que traigan una vez al día a uno de sus ejecutivos de venta con un cliente potencial. Les mostramos los tractores y les explicamos las características y ventajas de la maquinaria Kubota. También tenemos en el stand una oficina de expertos de Kubota Finance y les damos las mejores condiciones de financiamiento posibles. Kubota comenzó la fabricación de tractores hace muchos años atrás con un concepto orientado a crear tractores de funcionamiento simple pero con una alta calidad y rendimiento, y en esto tiene una gran importancia el respaldo, la calidad y el prestigio ganados por la industria japonesa. Nuestra maquinaria es 100% fabricada en Japón excepto por este tractor que tenemos al frente, de nuestra línea M7, que es montado en nuestra planta de Francia. Es por esta razón que solemos decir que tenemos buenos tractores, de alta calidad, alto rendimiento, fáciles de utilizar, muy versátiles y con una calidad a toda prueba. En resumen, Toyota es al mercado de automóviles lo que Kubota es al mercado de los tractores”.

Otro fabricante de maquinaria, principalmente de implementos, muy conforme de estar en Space fue Kuhn. Su Gerente de Ventas y Marketing, Pierrick Blanchard, describió así sus prioridades al momento de asistir a esta feria: “Una de las principales razones para estar aquí es tener contacto directo con nuestros distribuidores locales y poder presentar nuestras innovaciones y nuevos productos a los potenciales clientes de estos distribuidores. También conocer de primera fuente nuevos proyectos agrícolas y ganaderos en los que nuestros implementos tienen un gran potencial”.

Para Patrice Collect, Gerente de Ventas de la multinacional Eternit Francia, en el mercado de infraestructura de techos para edificaciones agropecuarias la cuestión es simple: “Para nuestra empresa este es el mercado más importante de Francia y Space nos permite realizar contactos comerciales con agricultores que están pensando en nuevos proyectos de infraestructura y edificios para ganadería y al mismo tiempo sentimos que es muy importante mantener un contacto directo con los clientes que actualmente utilizan nuestros productos y saber cómo ha sido su experiencia con ellos a medida que transcurre el tiempo. Esto es vital para mejorar nuestros productos”.

Una de las marcas de tractores más vendidas en el mundo es Massey Ferguson y su Gerente de Marketing y Ventas para el mercado de Francia, Marchand Yuann, fue categórico al momento de describir la importancia que tiene Space para la empresa: “Nos interesa cuidar a nuestros clientes actuales y conocer potenciales compradores de maquinaria y soluciones tecnológicas. Es la manera de identificar nuevos negocios y exponer las cualidades de nuestros productos ya sean estos tractores o implementos especializados. Tenemos una amplia línea de segadoras, cargadores frontales telescópicos, como el manipulador telescópico TH8043. También contamos con nuevas soluciones tecnológicas en telemetría y sistemas de posicionamiento global”.

Las conferencias no son menos importantes. Diversos temas que convocan a esta gran fiesta ganadera están asimismo segmentados por categoría durante los cuatro días de duración del evento. Son más de cien instancias de debate, mesas redondas y conferencias que le entregan a esta feria el sentido de congregar las últimas tecnologías y temas de la industria y así diseminar sus contenidos que concitaron una gran concurrencia e interés de parte de los asistentes. En resumen, en nuestra visita a Space en Rennes y en general a Francia, pudimos percibir una dimensión distinta y siempre optimista de parte de todos los actores que intervienen en la cadena productiva ganadera por hacerse cargo de los temas que preocupan al consumidor de hoy. Quisiera destacar algunos que están muy alineados con estas preocupaciones como el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente, la utilización de productos con menores o cero residuos tóxicos que forman parte de una agricultura racional. Otros temas importantes tratados son la reducción en general de insumos, el uso de transgénicos, el aprovechamiento de los biocombustibles, todos los temas principales que han movilizado la atención del consumidor. Es esencial para el mundo agrícola posicionarse y apropiarse de un discurso concertado, que se haga cargo de estos temas.