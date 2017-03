El mundo a pie

Tengo varios pasatiempos pero uno de los que más me gusta es hacer trekking. Siempre me ha gustado mucho la vida al aire libre. Me relaja mucho subir cerros y hacer caminatas en distintos paisajes. Chile es privilegiado por los increíbles lugares que tiene para recorrer. Incluso en la época de colegio con unos amigos partimos en avioneta a la Isla Robinson Crusoe, donde los paisajes son impresionantes y hay cientos de senderos para recorrer la isla completa.

No hace falta ir muy lejos para ver glaciares y entornos que cuesta creer que estén a tan pocos kilómetros. Me he ido dando cuenta que mismo Santiago está lleno de lugares espectaculares para recorrer. Hace tres años que decidimos con mi familia alejarnos un poco de Santiago e irnos a vivir a Chicureo y ahí he podido hacerlo más seguido, ya que literalmente vivo en la punta de un cerro y es cosa de salir caminando desde la casa.

Salgo mucho con mis hijos a recorrer los distintos cerros. A ellos les encanta. Hacer trekking tiene mucho que ver con mi gusto por viajar y conocer lugares nuevos.

Soy bastante patiperro y siempre estoy pensando distintos viajes y viendo qué lugares faltan por conocer. Según Trip Advisor llevo 44 países y 236 ciudades, que equivalen al 28% del mundo. Falta mucho por conocer todavía.

Andrés Rodríguez tiene 38 años, está casado y tiene dos hijos. Es director ejecutivo de Chilean Walnut Commission A.G. y Chile Prunes A.G. y antes fue marketing manager para EE.UU. y Latinoamérica en Asoex.