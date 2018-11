El paso siguiente

Con el paso del tiempo, y ya hace algunos años, se han ido implementando algunos cambios en la agricultura con el objetivo de que sus prácticas sean más sustentables y transparentes. Los promotores han sido los propios consumidores, en particular los denominados millenials. Para lograr este objetivo y poder contar con una producción más amigable con el medio ambiente, es que muchas empresas han hecho alianzas o adquisiciones de compañías que desarrollan o trabajan con bioinsumos. ¿La razón? Un funcionamiento más lento del mercado de químicos sintéticos.

Esta es la situación que se vive en Estados Unidos, donde la Agencia de Protección Ambiental cuenta con veinte ingredientes activos de biopesticidas aprobados el último año, número ampliamente mayor en relación con los nuevos ingredientes activos en la parte química. La gran diferencia pasa por el alto valor que implica su desarrollo y el tiempo de elaboración. Este es el escenario que expuso la Dr. Pamela Marrone, CEO y fundadora de Marrone Bio Innovations, quien participó de la 1° Cumbre Internacional de Bioinsumos, organizada por Revista Mundoagro y UC Davis Chile. Unos US$ 300 millones y alrededor de doce años es lo que se demora lanzar un nuevo pesticida al mercado, a lo que se suma que los ensayos deben realizarse antes, por lo que al presentarlo recién alcanza un peak de ventas en un periodo de tres a cinco años: un modelo de negocios complejo para una empresa pequeña, según lo califica Marrone.

Por el otro lado, se puede lanzar un biopesticida en tres a cuatro años y por un valor menor a US$ 10 millones, que incluso puede situarse en menos de US$ 5 millones. Un punto que destaca la experta en relación a estos productos es que van mejorando con el paso del tiempo, gracias a la posibilidad de lanzar distintas versiones. “Vamos a estar constantemente mejorando los productos y como la industria de la tecnología, van a tener una versión 1.0, para un par de años después contar con la 2.0 y posteriormente la 3.0. Es una mejora incremental porque siempre se puede estudiar un microbio y los compuestos para mejorar la fórmula. Es importante comprender que cuando una empresa pequeña de biopesticidas lanza un producto se trata de la generación 1 y no sabemos todo sobre ese producto”, profundizó Pamela Marrone.

Hoy en día Estados Unidos corresponde a un mercado en el que los bioestimulantes se encuentran creciendo a grandes pasos, lo que muchos atribuyen al incremento de la comida orgánica. Sin embargo la explicación de Marrone pasa por la adopción de este tipo de productos por parte de los agricultores convencionales que buscan hacer un uso integrado de esta tecnología.

EDUCACIÓN: LA TAREA PENDIENTE

El sector orgánico sigue siendo importante pero pequeño, dado que el 70% de las ventas de bioinsumos se dirige a productores convencionales. Las razones son varias. Pamela Marrone indica que al integrar la parte biológica en los programas convencionales, se observa buena calidad y altos rendimientos. Además se trata de productos que tienen una mayor base de la ciencia que en el pasado, lo que a su vez se atribuye a que cuentan con más herramientas moleculares, mejor tecnología de formulación y nuevas cepas. Como el mercado más grande para productos biológicos es como la fundadora de Marrone Bio Innovations —empresa creada el año 2006— califica a Estados Unidos, en el que sin embargo aún falta educación respecto a su uso. Este año, según recuerda, hicieron una encuesta que arrojó que el 54% de los productores de California, el Estado que más ha adoptado los bioinsumos, no estaba al tanto de estos productos.

Otro ejemplo que refleja la falta de conocimiento lo expuso refiriéndose a uno de los productos de su compañía: Grandevo, un insecticida de base microbiana, que contiene distintos compuestos activos que repelen, detienen la alimentación, reducen la reproducción e inducen la mortalidad de insectos chupadores y masticadores, moscas y ácaros para prevenir el desarrollo de poblaciones dañinas. Que no funciona. Esos fueron los primeros comentarios de los agricultores cuando lanzaron dicho producto. Y es que, como recuerda, lo probaban como un pesticida químico, que no es en absoluto cómo funciona esta tecnología. “Tenemos que entender primero cómo se utilizan y el modo de acción de los productos para poder entender cómo usarlos”, advirtió.

Esta misma educación es necesaria para facilitar uno de los aspectos más difíciles a los que se enfrentan las pequeñas compañías e innovadoras: pasar por el canal de distribución para llegar al mercado. “Hay muchos influenciadores para que los agricultores opten por ocupar este tipo de productos. Tenemos diferentes consultores e investigadores de la universidad, pero no todos están siempre bien informados por lo que hay que educarlos acerca de cómo ocupar los productos. Una de las formas más importantes es con demostraciones de campo, mostrando por ejemplo unas veinte hectáreas con un programa convencional en comparación a un programa con un compuesto biológico incorporado”, profundizó.

Pese a que queda por avanzar en esta área, Estados Unidos se sitúa como un mercado muy importante, lo que para Marrone se atribuye a la buena regulación que existe para este tipo de productos. “Tenemos una división de biopesticidas en la Agencia de Protección Ambiental, lo que es muy importante; además que en el año 2001 se aprobó una nueva ley que acelera los procesos de registro para biológicos y entrega menores tarifas para compañías más pequeñas. Esos dos desarrollos regulatorios son muy importantes”, destacó Pamela Marrone, quien agregó que es un país con una gran cultura de innovación por lo que cuentan con mucho capital de riesgo para que las compañías comiencen.