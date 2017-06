El retorno de Ariztía a la SNA

La agricultura nacional vive en constante cambio, donde los retos son la única certeza. Cuando no son los fenómenos climáticos, son las discusiones en torno a las políticas sectoriales o la volatilidad y al mismo tiempo exigencia de los mercados. Es en este complejo escenario que Ricardo Ariztía regresa a la Sociedad Nacional de Agricultura, entidad de la que fue también presidente hace exactos veinte años.

En estas dos décadas que duró el paréntesis, Ariztía no se alejó de la realidad del agro ni mucho menos. De hecho, además de la actividad privada, se recuerda su paso como director de Indap durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Pero en su vuelta a la Asociación Gremial advierte transformaciones como la incorporación de tecnología en muchos rubros, entre las que destaca las nuevas variedades y el mejoramiento genético, pero también en las comunicaciones en general, siendo la agricultura uno de los rubros más favorecidos en eso, haciendo más fáciles las labores agrícolas y la gestión.

Otro cambio que ha observado Ariztía durante estos años es el desarrollo de la industria exportadora, en la que observa una mayor competitividad, la cual se evidencia en que han duplicado las exportaciones prácticamente con el mismo empleo, que es más o menos histórico entre 600 a 700 mil trabajadores.

Asimismo destaca la actitud y motivación exportadora que tiene la agricultura nacional: “sabemos perfectamente que la cantidad de productos agrícolas que producimos va mucho más allá que lo que consume nuestra propia población; además abastecemos con distintos productos unos 150 países en el mundo y con más de 15 mil millones de dólares que exportamos. Eso revela que la agricultura tiene una estructura dinámica de exportación a los distintos mercados mundiales y una importancia de patrimonio que ha creado desde Arica a Magallanes”.

Pero ya con la mirada al futuro, Ricardo Ariztía afirma que el sello de su trabajo va a estar en delegar y armar equipos de trabajo, saber recoger las opiniones de todas las regiones. “Si bien tenemos en Santiago la sede central, no nos olvidemos que debemos atender a todas las regiones del país con las distintas problemáticas que tiene la agricultura en general”. Por eso busca entregarle mayor protagonismo a las regiones, cada cual con sus distintos rubros y características, por lo que busca destinarles el tiempo necesario para hacerle ver a las autoridades de gobierno los planteamientos que tiene la agricultura.

¿Qué falta por hacer de parte de la SNA en el sector agrícola?

Un tema muy relevante es el de estructuras de embalses en general y la administración del agua. Somos un país que tiene lluvias tres a cuatro meses al año y perdemos mucha agua que se va al mar. Es un tema esencial que los gobiernos no le han tomado el peso, ya que muchas veces esperan que los privados inviertan en este tipo de estructuras de mejoramiento de la administración del agua, y son inversiones que también debe realizar el estado y que son de alta rentabilidad. Asegurar el riego de una hectárea en cualquier parte del país genera un retorno en término de creaciones de empleo y de impuesto que se generan para Chile, así que se paga la inversión en el agro.

¿Qué le puede aportar a su nuevo cargo haber sido director de Indap?

Mucho. No es normal que un presidente de la SNA provenga de una actividad anterior como Director Nacional de Indap, que tiene una noble labor la preocupación por un sector que muchas veces no es conocido por la opinión pública. Existe un grupo de productores que no tienen factibilidad económica, no son autosustentables, por lo tanto le damos las herramientas para que sean autosustentables o buscamos la forma para que así lo sean.

Si pudiéramos trabajar en conjunto y hacer aportes entre pequeños, medianos y grandes agricultores sería un avance enorme para mejorar las relaciones humanas, transferencia de tecnología, transferencia de alianzas productivas; hay mucho que se puede hacer cuando no hay una línea divisoria entre uno y otro.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los agricultores nacionales hoy en día?

La preocupación número uno es la mayor incertidumbre del sector por el derecho de propiedad sobre el agua, sin ningún objetivo más allá que una razón ideológica. El agua desde el año 1800 funciona ordenadamente. Tenemos 4.000 asociaciones de canalistas, tenemos todo un sistema de distribución de canales, toda una forma de trabajar y normalmente no hemos tenido ningún conflicto.

Se utiliza como argumento el hecho de que primero se tiene que asegurar el consumo de agua humano, tema que alguien inventó porque nunca ha estado en riesgo, jamás se nos ha pasado por la mente que el consumo de agua humano pueda tener preferencia sobre una producción agrícola.

La modificación al código de aguas faculta a funcionarios del Estado, gobierne quien gobierne, para proceder a caducar los derechos de agua de un agricultor.

Cualquier persona con cierto grado de sensatez va a entender que dejar a un agricultor sin agua, porque un funcionario consideró que podía caducarlo, hace que esa incertidumbre provoque un problema desde el punto de vista de la propiedad y el patrimonio del agricultor. No sólo eso, sino que también provoca un problema de desarrollo de inversiones. Ya que una propiedad que tiene fecha de vencimiento con los derechos de agua o el riesgo que sea caducado, obviamente la propiedad va a valer menos que una propiedad que tiene derechos de aguas perpetuos. Eso hace que las inversiones vayan a disminuir.

¿Cómo van a proceder en relación a este tema?

Hacer un código de aguas con la sensatez necesaria, de corregir todo lo que sea necesario. Hemos perdido tres años que se pudieron haber dedicado a mejorar los sistemas de estructura de embalsamiento.

Lamentablemente no vemos una salida con las indicaciones que se le hacen al proyecto, en este minuto se encuentra en el Senado y estamos atentos a lo que sucede cada día. Mientras no vuelva la confianza, hagamos un proyecto que esté dentro de la Constitución del país y no con la cantidad de discrecionalidad funcionaria que se sale de la Constitución, por lo tanto vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional para resolverla, pero no tiene sentido.

¿Observa algunos elementos positivos a la reforma, algo que se pueda rescatar?

Cuando veo las razones de desarrollar esta reforma, una de ellas es asegurar el agua de consumo humano, la que jamás ha estado en peligro. Una segunda razón es disponer de un caudal ecológico en todos los causes del país, el proceso está asociado a los embalses por lo que la solución es otra.

No estamos haciendo lo que debimos haber hecho previo a reformar el Código de Aguas, que es simplemente desburocratizar el sistema de concesión de derechos de agua. Tenemos cuarenta servicios o instituciones del Estado que tienen injerencia en la administración de las aguas del país. Primero empecemos a desburocratizar y hacer más eficiente el proceso de otorgamiento de derechos, por eso tenemos que partir.

La reforma al código pretende disminuir y acabar con el acaparamiento de aguas y los agricultores no somos acaparadores, devolvemos al cauce el agua que no necesitamos ya que no tenemos dónde guardarla. Además los acaparadores tienen multas por no uso muy importantes.

¿Qué medidas propondrá para concretar el posicionamiento de Chile en el mundo como un mercado proveedor de alimentos?

Para continuar con el posicionamiento de Chile en el mundo vamos a seguir impulsando la imagen país y continuaremos buscando nuevos mercados para nuestros productos como lo han hecho las empresas dedicadas a la exportación. La agricultura en Chile es un 2,5% del PIB, y dicho así parece una cifra bajísima pero resulta que no es así. La agricultura en sí tiene una generación de actividad manufacturera enorme.

Por eso decimos que la agricultura es mucho más que el 2,5% del PIB. El presupuesto de la Nación normalmente se hace acorde con el PIB que aporta cada sector. Como somos tan pequeños en términos porcentuales, también los aportes en infraestructura en general, viales, de embalse y todo lo que requiere la agricultura y el sector rural se hace mucho menor a lo que realmente necesita.

¿Cuál es su opinión respecto al trabajo realizado en el Estatuto del Trabajador Agrícola y qué falta por hacer?

El estatuto lo tuvimos listo hace un par de años, concordado con la asociación de trabajadores y por distintas razones de orden político se fue desfigurando y fueron apareciendo contrapropuestas, se cambiaron los ministros del Trabajo y cada uno quería poner su propio sello, lo que hace que se pierda una labor tremendamente valiosa.

Hoy estamos en el aire, porque el gobierno actual quiere hacer su propio estatuto laboral, siendo que esto es un acuerdo de dar y recibir como consecuencia de tener una Ley laboral de una rigidez tal que no es aplicable al sector agrícola.

Nuestro sector tiene distintos horarios y razones como la madurez de la fruta o sacarle leche a las vacas; son actividades que no son dirigidas por una ley. Nosotros no podemos cerrar la cortina el viernes a las 6 de la tarde y volver el lunes, por lo que se hace necesario ponernos de acuerdo y ahora estamos en espera de indicaciones del Gobierno.

¿Qué elementos cree que debe potenciar el sector agrícola para obtener mayor productividad y calidad?

La calidad la generan las nuevas variedades y la clave de la productividad del trabajo está en la preparación de mandos medios con mayor tecnología y más capacitación. Otro elemento esencial en la productividad está asociado a los trabajadores en general, donde tenemos muchas debilidades; de alguna manera nosotros, en conjunto con la transferencia tecnológica a los trabajadores, debemos ser más eficientes.

¿Cómo ve la necesidad del recambio varietal en la industria?

Las nuevas variedades van apareciendo en el mundo a una velocidad enorme y cuando, por ejemplo, plantaste una variedad de nectarines, al quinto año estás quedando fuera del mercado, por lo que tenemos que acostumbrarnos a que las variedades duren pocos años y con la mayor tecnología, menos.

La agricultura se descapitalizó mucho en la época del tipo de cambio bajo y no se remplazaron variedades. Hoy día un ejemplo es California que tiene en uva de mesa un 52% de las variedades modernas y en Chile tenemos el 5%. Se nos están envejeciendo variedades como consecuencia de la descapitalización. Esto ha provocado desde agricultores en quiebra, que tienen que vender, hasta el que ve que se está quedando atrás y tiene que buscar un socio. A veces cuesta dar el paso de tener un socio o de un fondo de inversiones, algo que ayude a actualizar y modernizar la propiedad agrícola para poder estar en el top de la calidad y, por lo tanto, en los precios.

¿Y en qué especies puntualmente advierte esta necesidad?

La uva es la más importante, porque es de las especies que requiere más inversión, por lo que se hace cuesta arriba tener que cambiar. Pero las experiencias son fantásticas: si tienes una variedad de quince años estás produciendo 1.800 cajas por hectárea mientras que con las nuevas variedades obtienes 3.000 a 3.500; pero tienes que estar de tres a cinco años parado, hay que invertir.

La uva es una de las especies más difícil de cambiar en términos de inversión, pero también tenemos atrasos en otras especies como pomáceas. Tenemos que ser más ágiles en el recambio varietal y eso está asociado a tener capital de trabajo.

¿Qué pasa con el financiamiento en este caso?

Es un círculo perverso, donde los bancos fueron lentos para reaccionar con la agricultura y tuvimos muchos problemas en términos de incumplimiento de pago y eso hizo que los bancos salieran del mercado. Sin embargo hoy día algunos vienen de vuelta con mucha fuerza, porque el negocio es atractivo, con mucho entendimiento de lo que es la fruticultura, ya que madura financieramente hasta el año ocho. Los bancos entendieron que los agricultores necesitan plazos mayores, han entendido que hay fenómenos climáticos negativos cada cierto tiempo y es parte de nuestro negocio. Eso ha mejorado en términos de otorgamiento de créditos, lo que no mejora es el endeudamiento.

¿De qué manera busca potenciar el rol de la agricultura como motor de desarrollo en regiones?

Depende de los empresarios agrícolas y de las motivaciones o proyecciones de los gobiernos de turno, porque un agricultor si no tiene la seguridad de invertir o tiene tasa de impuestos muy altas que no puede cubrir o riesgos de los derechos de agua, se va a frenar el desarrollo de cualquier emprendimiento. Sin embargo cuando podemos buscar fórmulas que sean consensuadas en general, el potencial empresarial de los agricultores es enorme y lo hemos visto mil veces.

La SNA proyectaba un repunte de la actividad agrícola para el 2017, del orden de un 3.1%. ¿Estas cifras se mantienen?

Lo mantenemos, pero la agricultura es muy variable y tenemos que hacer proyecciones, no veo nada que pudiera alterar la cifra; incluso podría hasta mejorar, ya que venimos con un clima muy bueno.

¿Ve posible una reactivación de la inversión de parte de los agricultores?

Si uno se basa en las encuestas que hacen los agricultores, el 60% aproximadamente tiene retenida sus inversiones hasta tener un poco más de estabilidad, así y todo se están realizando inversiones especialmente en fruta, que están motivadas por el tipo de cambio y eso hace que hay que aprovechar este periodo de baja del cobre que hace que la proyección del tipo de cambio puede durar unos años que nos permita tener buenos ingresos.

Como conclusión, ¿cuáles son los principales desafíos que debe concretar el sector agrícola para ser una potencia agroalimentaria?

Seguir creciendo, ya que tenemos todo el potencial, la infraestructura necesaria y una demanda de consumo mundial creciente. Chile es un país muy chico, que cualquier superficie que se plante no incide en el mercado mundial por lo que tenemos un mercado enorme sin tener que destruir precios. Chile ha demostrado ser eficiente en los costos para poder competir en casi todos los mercados del mundo.