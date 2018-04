Encontré mi pasión

Durante muchos años estuve en busca de un deporte que me hiciera feliz, que disfrutara y me apasionara. Primero probé correr. Después de un tiempo de entrenar y mucho esfuerzo llegué a correr 10 km. A pesar de que le di la oportunidad, el running no era mi deporte. Siguiendo con mi búsqueda, decidí probar la bicicleta. Fueron muchas subidas al cerro San Cristóbal y mi mayor logro fue ir al Cajón del Maipo. Un día una amiga me invitó a participar en un equipo de fútbol. Me dijo que lo único que necesitaba era motivación y compromiso, que con el tiempo iría aprendiendo.

El primer partido, antes de entrar a la cancha estaba algo nerviosa, recibí un par de indicaciones y partí. Como jugué basquetbol mucho tiempo en el colegio partí de defensa. Luego fui aprendiendo a posicionarme en la cancha y cuál era mi función. Mi equipo me guió desde el principio, siempre con la intención de enseñar y mejorar. Luego de ese partido, supe que estaba en el lugar correcto.

Me encantó ser parte de un grupo con un objetivo en común, en el que todas estamos esa hora completa buscando lo mismo, todas a su manera y cada una con su función.

El camino construido en base a motivación y compromiso hizo que después de algunas temporadas fuese capitana del equipo. Encontré un grupo humano increíble. Pasaron los años y mucha gente se fue y mucha gente llegó para enriquecer lo que somos hoy. Como equipo priorizamos que haya un buen entorno que nos permita crecer y cada una de nosotras trabaja para que así sea. Cuando hay errores, nos apoyamos entre todas y construimos las mejoras junto a nuestro incondicional DT, quien conoce las mañas de las distintas personalidades. Ya llevamos dos medallas de subcampeonas en copas de plata y esperamos alguna vez ganar la copa.

Creo que todo el equipo concuerda conmigo en que la buena onda se siente dentro y fuera de la cancha; de hecho nos juntamos para los cumpleaños, asados, tercer tiempo y entrenamos juntas.

Pamela Pastene, Stewardship Coordinator Chile de Syngenta.