Encuentro productivo

No se trata sólo de encontrarse y compartir un asado, aunque claro, nadie quiera perderse el grato momento ni la posibilidad de conversar con sus pares. Es la instancia de compartir experiencias, informarse de nuevas tendencias que permitan potenciar el negocio agropecuario y ahí sí, discutirlas con quienes están en el mismo rubro. De eso se trata ExpoFerosor y es lo que busca desde hace quince ininterrumpidos años. Es lo que Rodrigo Estévez, gerente general de Ferosor, define como entregar valor a la actividad agrícola.

En particular el foco de ExpoFerosor 2017 estuvo en proponer algunas claves para que los más de 400 agricultores que asistieron, puedan mantener la rentabilidad de su negocio aún en tiempos difíciles. Juan Eduardo Plaza, Product Manager Ganadería de Anasac, fue el encargado de exponer sobre la relación de la eficiencia energética en la producción de leche. Una de las recomendaciones que entregó fue la de evaluar estratégicamente la raza de acuerdo a la infraestructura y la disponibilidad de alimentos para cada plantel.

“En la actualidad el objetivo nutricional es aumentar el porcentaje de sólidos de la leche. Sin embargo esto no siempre es una buena decisión estratégica, dado que depende de varios factores, y el incremento energético necesario para producir esto que puede ser mayor al beneficio”. Por esta razón, con el objetivo de mejorar la eficiencia al máximo, destacó herramientas como el uso de formulación de raciones a través de softwares que modelan adecuadamente la fisiología ruminal.

Plaza agrega que al momento de formular las dietas es necesario conocer la materia prima con la que se cuenta, por lo que los análisis de forrajes son esenciales. “Y no sólo es necesario conocer las materias primas, sino contar con lo mejor, para ello es necesario un adecuado trabajo agronómico para maximizar los rendimientos y calidades”.

El encargado de Desarrollo SG-2000, Daniel Troncoso, resaltó la relevancia que tiene la tecnología en el progreso del sector agropecuario, indicando que el mejoramiento genético es una herramienta que ha permitido mejorar la producción y la actividad nutritiva del forraje. “El agro busca adaptarse a condiciones cada vez más extremas, fundamentalmente sequía, y en cómo mejorar la estacionalidad. Ha sido abismal el progreso que hemos tenido los últimos años”.

Troncoso indica que el principal objetivo hoy en día del genetista es aumentar los kilos de materia seca, lo que a nivel de productor se traduce en una mayor capacidad de carga del predio. “A través del mejoramiento genético y el uso de hongos endófitos se está tratando de buscar especies que sean capaces de adaptarse a condiciones adversas respecto al clima, para tener una mayor persistencia de la pradera. De esta manera el agricultor podría estar abaratando los costos y tener una mayor producción de kilos de materia seca”.

Desafíos de hoy y mañana

Una interrogante para la cual constantemente los agricultores buscan respuestas es cómo mejorar la productividad y, en ese sentido, una de las herramientas que indica el agrónomo Víctor Andrade, Consultor de Investigación & Desarrollo BASF, es comenzar el cultivo con una buena semilla, para producir bien y generar rendimientos. “El tratamiento que se ocupe tiene que favorecer la germinación pero sin afectar el vigor, al tiempo que permita un establecimiento rápido y vigoroso de la planta”.

Por su parte, el Gerente Técnico de Vitra, Patrick Howard, explicó que la fertilización puede tener una incidencia negativa sobre el porcentaje de germinación en aquellas especies cuyas semillas presentan problemas de fitotoxicidad frente a reacciones químicas de algunos fertilizantes en el suelo. Sin embargo, esto es manejable a través de la correcta selección de los fertilizantes a utilizar al momento de la siembra o bien del manejo de la distancia y profundidad del fertilizante en relación a la semilla, en casos donde este vaya localizado.

En términos nutricionales, Howard señala que no hay una incidencia significativa en el porcentaje de germinación debido a que la semilla contiene las reservas necesarias para llevar a cabo este proceso. “Más que asegurar la germinación, la aplicación de fertilizantes al momento del establecimiento de cualquier cultivo busca aplicar nutrientes esenciales que son clave en los primeros estados de desarrollo de la planta o cuya aplicación posterior es poco eficiente o compleja en términos operativos”.

Respecto a la incidencia de la fertilización sobre el rendimiento, Howard señala que “al comparar un mismo cultivo en igualdad de condiciones, donde en uno se ha fertilizado y en el otro no, en la mayoría de los casos la diferencia en términos de rendimiento y calidad es significativa. En casos donde los niveles nutricionales del suelo son altos, la respuesta puede ser similar entre ambos escenarios, pero se debe tomar en cuenta que en la situación en donde no se está fertilizando no existe la restitución direc a de los nutrientes que la planta toma del suelo, por lo que paulatinamente los niveles de estos irán descendiendo”.

Dado que tradicionalmente en la zona sur la fertilización se realizaba en base a tres nutrientes (Nitrógeno, Fosforo y Potasio), al no ser aportados vía fertilización, el resto de los nutrientes la planta los toma del suelo, reduciendo sus niveles en el tiempo.

Por último, pese a que existen pautas de fertilización generales que otorgan una nutrición adecuada, según Howard “es necesario comprender que existen múltiples variables que pueden afectar el cuándo, cuánto y con qué fertilizar, por lo que si bien pueden existir lineamientos generales, no hay recetas a la hora de pensar en programas de fertilización”.

Punto de encuentro

Al final de la ronda de exposiciones los productores tuvieron la oportunidad de reunirse en torno a un gran asado, para continuar el análisis de las problemáticas que los afectan y la manera de desarrollar la productividad y rentabilidad de su negocio agropecuario.

Algunos se enfocaron en los desafíos que se deben concretar, y el trabajo que se debe realizar para cumplir con las exigencias del rubro en general, para seguir liderando un sector tan relevante para nuestro país. Otros, en cambio, se dedicaron a comentar las tecnologías que habían podido analizar a lo largo y ancho de la exposición. Con los desafíos sobre la mesa, los puntos de encuentro son los espacios ideales para encontrar respuestas pero también preguntas que hagan evolucionar el negocio.