Envíos de frutas mancaron récor histórico el 2017

El director de ProChile, Alejandro Buvinic indicó que las exportaciones de fruta alcanzaron su máximo valor exportado, destacando el envío de las nueces con US$ 463 millones; seguido de las paltas frescas con un total de US$ 457 millones; limones frescos (US$ 114 millones); mandarinas frescas (US$ 88 millones); naranjas frescas (US$ 64 millones) y frutillas congeladas (US$ 49 millones).

Desde ProChile indican que se aprecia que en los últimos 15 años, el valor de los envíos prácticamente se ha triplicado, pasando de operaciones por US$ 21.651 millones en 2003 a los US$ 68.306 millones en 2017.

Respecto de los principales socios comerciales, China continúa liderando el ranking del intercambio comercial, tras concentrar un 26% del comercio exterior, seguido por Estados Unidos, con un 16,2%, y la Unión Europea con una participación de 13,8%.