Exportación de vino premium aumentó un 12,4%

Según información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) los primeros meses del presente año se observa números positivos en la exportación de vinos con denominación de origen, a granel y espumantes. La directora de Odepa, Claudia Carbonell, comentó que en enero – febrero de 2017 se enviaron US$ 215,9 millones en vino embotellado, lo que significa un incremento de un 12,4% respecto a igual período del año anterior. Respecto al volumen alcanzó 68,2 millones de litros, con una variación positiva de 11,9%.

Los principales envíos de realizaron con destino a China, correspondiente a US$ 28,12 millones, seguidos de Estados Unidos con US$ 27,4 millones y Japón con US$ 25,5 millones. Considerando el volumen, destacan Japón con la exportación de 9,5 millones de litros, en segundo lugar se encuentra China con 7,9 millones de litros y Estados Unidos con 7,3 millones de litros.

Carbonell comenta que hay que destacar la fuerte participación que los países asiáticos, destacando a China y Japón, ya que están teniendo un incremento en la demanda mundial por vino y Chile se ha logrado posicionarse de buena forma.

Respecto a los principales vinos enviados, directora de Odepa señala: Cabernet Sauvignon (US$47,0 millones), Sauvignon Blanc (US$19,2 millones), Chardonnay (US$17,9 millones), Merlot (US$15 millones), Riesling y Viognier (US$876 mil), Pedro Jiménez (US$ 39 mil).

Vino a granel al alza

Considerando los primeros meses del 2017, los envíos de vino a granel anotaron US$ 60,4 millones, lo que significa un incremento de un 28,9% y equivalente a 74,3 millones de litros, una variación muy positiva para el sector, correspondiente a un alza de 12,5%.

Los principales países de destino del vino a granel, se encuentran: Estados Unidos, Argentina, China, destacando el alza en las exportaciones a Argentina, que en estos dos meses casi triplican lo exportado durante todo el año pasado.

Exportaciones de vino embotellado, se observa positivo

En cuanto a los precios del vino embotellado se produjo un incremento de 0,4% en el período enero-febrero de 2017 en comparación al mismo periodo el año pasado.

En el caso de los embarques de vinos espumosos registraron 785 mil litros y US$ 3,2 millones, con un incremento de 33,4% y 33,8%, respectivamente, comparado con enero-febrero de 2016. Los principales países de destinos fueron Japón, Bélgica, Colombia, Perú, Corea del Sur, Canadá, Ecuador, Dinamarca, Brasil, Paraguay.

Carbonell señaló “es interesante observar cómo la demanda a nivel mundial de vino espumoso ha ido creciendo en el último tiempo, lo que abre a Chile buenas perspectivas para las ventas de este producto en el exterior. Si bien estamos recién en el comienzo de año, esperamos que este positivo comienzo se extienda en 2017, siendo el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento de estas exportaciones, señaló la autoridad”.

La industria vitivinícola nacional, realizó la vendimia con una anticipación de dos semanas, respecto a las cosechas de otros años; debido principalmente por las altas temperaturas del verano, lo que también provocaría una eventual disminución de la producción, aunque es temprano para establecer las dimensiones de este efecto. Esta perspectiva y la baja de existencias a fines de 2016, determinaría que los precios pagados por la uva sean superiores a los registrados en la vendimia anterior, finalizó la directora.