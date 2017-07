Exportaciones de vino presentaron un crecimiento de un 1.5% en valor

Las exportaciones de vino chileno han presentado un buen desempeño durante el primer trimestre, el cual sufrió una baja en el mes de abril, de manera que la suma de las exportaciones de vino embotellado en estos cinco primeros meses creció un 5.9% en volumen y 4.5% en valor respecto al mismo período del año anterior.

Al realizar una evaluación de los últimos 12 meses (junio 2016 a mayo 2017), las exportaciones de vino embotellado alcanzaron las 55.3 millones de cajas, equivalente a US$ 1,533.6 millones, lo que significa un alza de 2.4% en volumen y 1.1% en valor respecto al período previo comparable. De esta forma, los precios promediaron US$ 27.7 por caja de vino.

Respecto a los principales destinos de las exportaciones de vino chileno, en lo que va del presente año, China acumula un alza de 27.3% en volumen y 35.1% en valor y un incremento de 6.2% en el precio medio respecto a igual período del año anterior.

También Vinos de Chile destaca las exportaciones a Canadá con un incremento de un 21.2% en volumen y 13.4% en valor, le sigue Brasil con un 7.9% en volumen y 9.9% en valor y en menor medida Japón con tan solo un 7% en volumen y 3.8% en valor.

En la categoría de vinos embotellados las exportaciones en mayo se concentraron en el segmento de US$ 0-20/caja. No obstante, dado el buen inicio de año, en lo que va de 2017 se registra un alza no sólo en vinos por debajo de US$ 40/caja, sino también en la categoría >US$ 60/caja, tanto en volumen con un 7.2% y en valor con un 8.4%.

De esta forma, en 12 meses, el desempeño de los vinos de >US$ 60/caja ha sido muy positivo, creciendo 6.2% en volumen y 8.6% en valor. El resto de los segmentos ha tenido un desempeño dispar, destacando las alzas en exportaciones de vinos de <US$ 20/caja (8% en volumen y 6.6% en valor) y los de US$30-40/caja (2.8% en vol. y 2.4% en valor).