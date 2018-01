Exportadores de fruta se encuentran alerta ante baja del dólar

El presidente de Asoex, Ronald Bown, manifestó que la industria se encuentra alerta, ante la caída del tipo de cambio, lo se ha visto reflejado desde fines de agosto de 2017. Ya que actualmente el tipo de cambio se encuentra un poco por debajo del valor que permite una rentabilidad normal en la industria frutícola, pero los envíos de la temporada estival recién comienzan y resta mucho aún por saber cómo le irá al sector.

Las causas de la caída del dólar serían por tres factores. La primera de ellas corresponde a la baja de la divisa a nivel internacional, lo cual se manifiesta a través de la trayectoria del “dollar index” que calcula el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, el que viene cayendo desde los 128 puntos a comienzos de 2017, hasta ubicarse en torno a los 120 en los últimos tres meses.

Otra razón es el alto precio del cobre. En la segunda quincena de agosto, su valor salta de los US$ 2,72/lb a los US$ 287/lb y de ahí en adelante sigue su escalada hasta ubicarse por sobre los US$ 3,2/lb. En particular el alza del precio del cobre está apalancada por las mejores expectativas de inversión en infraestructura en EE.UU. y por una economía china que se niega a desacelerar, al punto que sus indicadores siguen mostrando un dinamismo por sobre el 6,5% anual, que para la segunda economía más grande del mundo, no es poco.

Por último, las expectativas -o quizás el exceso de expectativas optimistas- sobre la recuperación del dinamismo económico, que se viene manifestando desde comienzos de 2017 y que se refleja en el alza del IPSA, que pasó de un nivel en torno a los 4.150 puntos a comienzos de 2017, a los 5.643 puntos en los que se encuentra hoy en día, lo que implica un alza de 35%.

En este sentido, Asoex considera que el exceso de optimismo se irá decantando durante el año, lo que a fines del primer trimestre debería quedar de manifiesto para permitir el retorno del dólar a un valor más acorde con sus fundamentos de mediano plazo, esto es en torno a $ 630.

El sector tiene en consideración que los retornos de la fruta llegan en forma posterior a los envíos. Además, los precios de la fruta que se envía son siempre tentativos ya que éste se verifica en destino, de modo que los precios definitivos, aún no se conocen.

La industria frutícola de exportación se mantiene atenta ante la volatilidad del tipo de cambio, y está a la espera de lo que suceda en la próxima reunión del Consejo del Banco Central y se decida respecto de una baja en la tasa de política monetaria [TPM] del actual 2,5% a 2,0%, como ya ha quedado de manifiesto en las minutas del Consejo, que es la visión de algunos de sus miembros.